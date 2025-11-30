快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

籃球／旅日游艾喆對決日本隊 將壓力轉換成動力

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
游艾喆（右）是中華隊唯一現役效力日本B聯盟的球員。記者曾思儒／攝影
游艾喆（右）是中華隊唯一現役效力日本B聯盟的球員。記者曾思儒／攝影

中華隊明天晚上將在新莊體育館迎接世界盃亞洲區資格賽第二戰，再度面對周五交手過的日本隊隊，目前效力日本B聯盟滋賀湖泊的後衛游艾喆坦言首戰上半場表現不是太好，回到主場要將壓力轉換成動力，提升球場上的專注度，盼能捍衛主場。

游艾喆大學時期幫助政治大學完成UBA公開男一級4連霸，大學畢業後直接赴日挑戰日本B聯盟一級舞台，今年和滋賀湖泊繼續合作，成目前唯一在日本打拚的台將。上季同樣赴日的「黑豹」阿巴西和曾祥鈞，本季都返台，和游艾喆同樣是世界盃亞洲區資格賽國手。

兩天前在神戶以64：90輸球，上場12分鐘的游艾喆3投盡墨沒得分，另有2籃板和2助攻。今天中午中華隊練球後受訪，他認為明天晚上的第二戰要先回歸自己，「日本打得很團隊，攻與防都是五個人一起流動、做防守，相對來說我雖然比較熟悉，也需要更快融入球隊，培養出化學效應。」

游艾喆自評首戰的上半場沒做得非常好，「回到主場又是全新的開始，就是要從比賽第一秒專注，做好團隊防守、團隊進攻，到最後一秒鐘。」

身為日本媒體較熟悉的台灣選手，游艾喆賽前就遭點名，但他強調不管對手，回到自家都該打出最好表現來捍衛主場，不過倒是沒有感受太多壓力，「在場上一直以來就盡全力幫助球隊，盡我所能讓球隊變更好。打球一定會有壓力，看怎麼轉換成動力或球場上的專注度。」

「黑豹」阿巴西4投都落空，只靠罰球得到4分，他提到日本隊的成員幾乎都是日本聯盟的各隊主力，上季雖交手過但開賽沒馬上適應對手給的強度，明天再對陣會好好調整。

籃球

延伸閱讀

日本連鎖超市北海道蛋糕印「台灣製」！總經理親自解釋 全場秒被圈粉

籃球／日本前一戰「接近完美」 中華隊主場變陣迎敵

持續對日施壓 12月大陸飛日本航班900餘班確定取消

世界盃男籃／高柏鎧23分無力回天 中華男籃26分差不敵日本

相關新聞

籃球／自責首戰5失誤 盧峻翔：欠缺經驗、盡力調適

中華隊世界盃亞洲區資格賽首戰以26分差距敗給日本隊，相隔3天兩軍移師新莊體育館再戰，中華隊「夜王」盧峻翔強調要減少自身失...

籃球／旅日游艾喆對決日本隊 將壓力轉換成動力

中華隊明天晚上將在新莊體育館迎接世界盃亞洲區資格賽第二戰，再度面對周五交手過的日本隊隊，目前效力日本B聯盟滋賀湖泊的後衛...

籃球／日本前一戰「接近完美」 中華隊主場變陣迎敵

中華隊前天在世界盃亞洲區資格賽以26分差距敗給日本隊，中華隊當家後衛陳盈駿坦言對手首戰表現「接近完美」，不過團隊仍保持信...

世界盃男籃／比肩米勒、T-Mac！立陶宛神射9秒飆9分 創奇蹟逆轉絕殺秀

2027年FIBA世界盃資格賽男子組於近期盛大揭幕，在歐洲賽區方面，由立陶宛對上地主隊英國的比賽中上演了一場精彩的逆轉秀，靠著立陶宛當家神射手薩古納斯（Ignas Sargiunas）在終場前9秒連續

世界盃男籃／「韓國K湯」射爆中國破大會紀錄 韓媒：像圖書館

南韓隊昨天在世界盃男籃亞太區資格賽與地主中國大陸隊交手，「韓國湯普森」李賢重飆進9顆三分球打破大會紀錄，全場得到33分14籃板，助南韓以4分之差險勝中國。 世界盃男籃亞太區資格賽單場最高三分球命

世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵

中華男籃昨天在世界盃男籃亞太區資格賽遭日本以90：64痛宰，表現讓許多台灣球迷大失所望。對此，中華職棒會長蔡其昌發文聲援。 中華男籃昨天進攻全面熄火，上半場落後23分，下半場一度被拉開到30分以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。