籃球／旅日游艾喆對決日本隊 將壓力轉換成動力
中華隊明天晚上將在新莊體育館迎接世界盃亞洲區資格賽第二戰，再度面對周五交手過的日本隊隊，目前效力日本B聯盟滋賀湖泊的後衛游艾喆坦言首戰上半場表現不是太好，回到主場要將壓力轉換成動力，提升球場上的專注度，盼能捍衛主場。
游艾喆大學時期幫助政治大學完成UBA公開男一級4連霸，大學畢業後直接赴日挑戰日本B聯盟一級舞台，今年和滋賀湖泊繼續合作，成目前唯一在日本打拚的台將。上季同樣赴日的「黑豹」阿巴西和曾祥鈞，本季都返台，和游艾喆同樣是世界盃亞洲區資格賽國手。
兩天前在神戶以64：90輸球，上場12分鐘的游艾喆3投盡墨沒得分，另有2籃板和2助攻。今天中午中華隊練球後受訪，他認為明天晚上的第二戰要先回歸自己，「日本打得很團隊，攻與防都是五個人一起流動、做防守，相對來說我雖然比較熟悉，也需要更快融入球隊，培養出化學效應。」
游艾喆自評首戰的上半場沒做得非常好，「回到主場又是全新的開始，就是要從比賽第一秒專注，做好團隊防守、團隊進攻，到最後一秒鐘。」
身為日本媒體較熟悉的台灣選手，游艾喆賽前就遭點名，但他強調不管對手，回到自家都該打出最好表現來捍衛主場，不過倒是沒有感受太多壓力，「在場上一直以來就盡全力幫助球隊，盡我所能讓球隊變更好。打球一定會有壓力，看怎麼轉換成動力或球場上的專注度。」
「黑豹」阿巴西4投都落空，只靠罰球得到4分，他提到日本隊的成員幾乎都是日本聯盟的各隊主力，上季雖交手過但開賽沒馬上適應對手給的強度，明天再對陣會好好調整。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言