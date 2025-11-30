籃球／日本前一戰「接近完美」 中華隊主場變陣迎敵

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中華隊明天新莊體育館出戰日本隊，今天中午進行團隊訓練。記者曾思儒／攝影
中華隊明天新莊體育館出戰日本隊，今天中午進行團隊訓練。記者曾思儒／攝影

中華隊前天在世界盃亞洲區資格賽以26分差距敗給日本隊，中華隊當家後衛陳盈駿坦言對手首戰表現「接近完美」，不過團隊仍保持信心，希望明天晚上7點主場迎敵能打出更好內容。

中華隊亞洲區資格賽和日本、南韓和中國大陸同組，分組將和每支隊伍進行一場主場和一場客場的對決，首戰移師神戶出戰日本，團隊昨天返台，今天中午到新莊體育館進行團隊訓練，明天晚上就要和日本再度對陣。日本行程相同，不過團隊訓練時間是今天晚上，中午中華隊訓練時也有不少日媒在15分鐘的官方拍攝採訪時間到場。

中華隊當家後衛陳盈駿提到，有針對上一場比賽的影片做檢討，「教練今天場上有擺一些戰術做修正。（日本）確實給的壓力非常大，對整體防守的強度也帶來很大困難。」首戰差距雖大，他仍鼓勵隊友保持信心，「確實對手實力非常堅強，再次看一下他們的回放，他們團隊作戰上，不能說完美，但接近完美，打球的意識上、團隊合作，每個人互相配合，造成我們上一場在防守端有很大困擾，造成我們很多溝通不清楚、錯位。」

和陳盈駿同樣在CBA努力的林庭謙也提到，做好溝通是中華隊改進的重點，「把上一場做得不好的缺失，進攻防守的溝通、流暢度的問題去做修正，希望明天能把這些錯誤去做修正，是我們給自己的一堂課題。」林庭謙也提到，對手不論亞洲或國際賽場都已經打出成績，「這是我第一次碰到成年層級的日本隊，很興奮，也看到很多值得學習的地方。」

林庭謙認為，前一場的上半場不適應對手防守策略，後衛端出球較慢導致進攻較停滯，下半場修正後有好的改善，「有幾個成功的片段，怎麼把這些成功的片段持續保持跟檢討錯誤，對我們來說很關鍵。」

中華隊總教練圖奇透露，中華隊缺少大個子四號位，前一場幾乎只有曾祥鈞，明天再度交手中華隊將作陣容調整，不過要等晚上技術會議後才會公告明天的12人正式名單。

中華隊總教練圖奇（右）和後衛林庭謙討論。記者曾思儒／攝影
中華隊總教練圖奇（右）和後衛林庭謙討論。記者曾思儒／攝影

