世界盃男籃／比肩米勒、T-Mac！立陶宛神射9秒飆9分 創奇蹟逆轉絕殺秀

聯合新聞網／ 綜合報導
立陶宛神射薩古納斯（中）。 截圖自FIBA官網
立陶宛神射薩古納斯（中）。 截圖自FIBA官網

2027年FIBA世界盃資格賽男子組於近期盛大揭幕，在歐洲賽區方面，由立陶宛對上地主隊英國的比賽中上演了一場精彩的逆轉秀，靠著立陶宛當家神射手薩古納斯（Ignas Sargiunas）在終場前9秒連續飆入3記三分彈狂得9分，幫助球隊從落後打到領先，最終以1分之差89：88氣走英國，驚險收下比賽勝利。

在台灣時間28日資格賽首戰，由立陶宛交手地主英國男籃，卻在上半場遭到英國壓制，半場打完立陶宛還落後13分，雖然第三節他們找回比賽節奏，但仍不足以扭轉比賽局面，終場前15秒英國都還維持87：80的穩定領先。

然而，誰也沒想到，現年26歲的立陶宛後衛射手薩古納斯在最後關鍵時刻扮演英雄，他先是在終場前9.8秒命中一記三分球，隨後英國隊罰球兩罰一中，兩隊縮小分差至5分。

緊接著在終場前3.5秒時，薩古納斯從後場一路快速推進至前場，同樣在弧頂拔起並再飆入一記三分，此時立陶宛追到86：88僅落後2分。隨後英國隊在暫停後發邊線球時發生嚴重失誤，球被薩古納斯抄走，只見他大步狂奔，在過中線一步左右的位置出手超大號三分，順利趕在比賽槍響前將球射入籃框，立陶宛最終以89：88氣走英國，完成驚人逆轉勝。

完成「9秒得9分」驚人壯舉的薩古納斯，全場出賽25分23秒，以20投11中的驚人效率砍下27分，其中三分球8投4中，包含最後9秒連續石破天驚的3顆三分彈。

薩古納斯在該場比賽的神表現，不禁讓人想起當初退役球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）同樣在比賽最後時刻飆分，在美國時間2004年12月9日，麥格瑞迪在比賽最後35秒內轟進13分，幫助剩下不到1分鐘還落後10分的火箭隊，後來居上以1分之差氣走馬刺，寫下NBA史上最令人難忘的個人逆轉秀。此外，薩古納斯的表現也讓人想起「溜馬傳奇」米勒（Reggie Miller），他曾在1995年季後賽上演經典的8.9秒連拿8分逆轉神蹟。

