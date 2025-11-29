世界盃男籃／韓國湯普森射爆中國破大會紀錄 韓媒：像圖書館

南韓隊昨天在世界盃男籃亞太區資格賽與地主中國大陸隊交手，「韓國湯普森」李賢重飆進9顆三分球打破大會紀錄，全場得到33分14籃板，助南韓以4分之差險勝中國。

世界盃男籃亞太區資格賽單場最高三分球命中紀錄為8顆，由7名球員共同保持，如今這項紀錄被李賢重打破。

現年25歲的李賢重曾在NCAA一級戴維森大學擔任球隊主力，被外媒譽為韓國版湯普森（Klay Thompson），該校最有名的球員是NBA巨星柯瑞（Stephen Curry）。不過李賢重參加NBA選秀落選，曾到澳洲打球，目前則是在日本B聯盟。

據韓媒「朝鮮日報」報導，李賢重幾乎一人擊垮中國。儘管他有如此驚人的表現，中國記者們全程保持沉默，沒問任何問題，整場記者會不到3分鐘就結束，現場安靜得像圖書館。

李賢重則謙虛表示，「我的隊友真的很相信我，這讓我可以毫無壓力地出手，雖然我今天表現很好，但我想把掌聲送給隊友們。」