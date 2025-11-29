世界盃男籃／中華隊遭日本慘電 蔡其昌逆風聲援：希望大家鼓勵
中華男籃昨天在世界盃男籃亞太區資格賽遭日本以90：64痛宰，表現讓許多台灣球迷大失所望。對此，中華職棒會長蔡其昌發文聲援。
中華男籃昨天進攻全面熄火，上半場落後23分，下半場一度被拉開到30分以上，終場以26分之差敗下陣來。中華隊幾乎只有3人能得分，歸化中鋒高柏鎧攻下23分、盧峻翔14分、林庭謙13分。
如此一面倒的比賽，令台灣球迷大失所望。中職會長蔡其昌在社群平台發文表示，「也許有點逆風，但會長還是希望大家可以為台灣男籃國家隊打氣跟鼓勵，職業球員願意為國家出征打拼，都值得給他們更多的加油與肯定。」
