世界盃男籃／讚中華隊有天賦 渡邊雄太：但我們打出自己風格

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
渡邊雄太（右2）攻下日本最高20分。圖／取自FIBA官網
日本男籃今天在世界盃亞太區資格賽首戰面對中華隊，打出了世界級球隊的水準，透過防守讓中華隊在上半場僅攻下23分，最終也以26分差距勝出，賽後攻下20分、5籃板、5助攻的日本明星前鋒渡邊雄太就表示，中華隊是一支很有天賦的球隊，但今天日本隊更是打出自己的風格。

過去幾年在世界盃與兩屆奧運會中已證明有與世界列強一戰能力的日本，這次世界盃資格賽也被看好有望晉級到會內賽階段，而今天的首戰也確實帶給中華隊震撼教育，上半場高強度的防守讓中華隊的進攻幾乎全面崩盤，易籃後幾名替補球員也都能有所貢獻，最終在全隊12人有10人有得分紀錄下，以26分差距擊敗中華隊。

日本隊總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）賽後表示，儘管日本隊這次組軍時間並不長，但球員都肩負起使命，讓他感到相當驕傲，「球員從一開始就完美的執行比賽計畫，尤其是防守表現非常出色，幾乎沒有讓對手有直接上籃的機會，甚至你可以看到球員在地板撲球，展現他們每個人都想贏得這場比賽，這是很難做到的。」

至於攻下日本全隊最高20分的渡邊雄太則表示，中華隊是一支相當有天賦的球隊，但日本隊今天更是打出自己的風格，「當然我們還想要做得更好，今晚我們雖然贏了26分，但這不意味著我們就有機會贏得下一場比賽，因此，我們必須為下一戰做好準備。」中華隊在今天輸球後，12月1日將回到主場新莊體育館再戰日本。

籃球 中華隊 日本隊 渡邊雄太

相關新聞

日本男籃今天在世界盃亞太區資格賽首戰面對中華隊，打出了世界級球隊的水準，透過防守讓中華隊在上半場僅攻下23分，最終也以2...

世界盃男籃／讚日本配得上勝利 中華男籃教頭：但動作有點髒

中華男籃今天在世界盃亞大區資格賽首戰以26分差距不敵日本，吞下敗首敗，賽後總教練圖奇表示，日本隊的實力確實配得上這場比賽...

世界盃男籃／高柏鎧23分無力回天 中華男籃26分差不敵日本

卡達世界盃男籃亞太區資格賽B組今天點燃戰火，不過中華隊在首戰作客日本主場卻慘遭震撼教育，在團隊進攻全面熄火的狀況下，上半...

世界盃男籃／首節9次失誤僅拿10分 中華隊半場23分落後日本 

2027卡達世界盃亞太區資格賽B組賽事在今天點燃戰火，中華男籃今天在神戶客場出戰日本隊，不過上半場中華隊在進攻端完全受制...

SBL／基隆黑鳶籃球隊明年度編2500萬 議員意見不一預算提大會

今年加入SBL的基隆籃球隊上月宣布隊名「基隆黑鳶籃球隊」，創隊成員包括「部長」周儀翔、「鏟子超人」朱億宗、林孟學、胡凱翔...

世界盃男籃／T-Mac上身？ 立陶宛球員「9秒9分」絕殺英國引熱議

NBA名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）35秒13分的瘋狂逆轉秀，至今仍令球迷津津樂道。如今世界盃男籃歐洲區資格賽也出現類似場面，26歲立陶宛球員薩古納斯（Ignas Sa

