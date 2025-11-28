世界盃男籃／讚日本配得上勝利 中華男籃教頭：但動作有點髒

中華男籃今天在世界盃亞大區資格賽首戰以26分差距不敵日本，吞下敗首敗，賽後總教練圖奇表示，日本隊的實力確實配得上這場比賽的勝利，但並不確定他們的防守是否都合乎規則，有很多小動作，但這就是比賽，中華隊也必須找到自己的比賽方式。

中華男籃今天在世界盃首戰遭遇強敵日本，上半場卻是完全受制於對方防守，首節就發生9次失誤僅拿下10分，第二節也僅有12分進帳，上半場打完就已經落後23分，儘管下半場林庭謙、盧峻翔手感逐漸回溫，讓高柏鎧不用再孤軍奮戰，但最終中華隊仍是以26分差距敗下陣來。

對於首場比賽以大比分差在客場輸球，中華隊總教練圖奇賽後指出，必須承認日本隊的實力，今天表現也確實配得上這場勝利，但並不確定他們的防守是否都合乎規則，「這只是我的個人看法，他們進攻非常積極，但有些動作卻很髒，不過這就是比賽，我的意思是，我們也必須要找到自己的比賽方式。」

圖奇也強調，球隊在下半場確實慢慢找回節奏，但更重要的是必須從這場比賽中記取教訓，為3天後的主場賽事準備，「今天每個人都盡力了，當然我們也遇到一些意想不到的狀況，但在下半場我們找到了關鍵，下場比賽我們將重頭開始。」

而今天攻下全隊最高23分的高柏鎧則表示，日本隊確實打得很好，尤其在防守上非常強悍，但他依舊對於中華隊深具信心，「好消息是我們還有一場比賽要打，我們一定會做出調整，下次我們會做得更好。」