快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

世界盃男籃／高柏鎧23分無力回天 中華男籃26分差不敵日本

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本渡邊雄太（右2）攻下20分、5籃板、5助攻。圖／取自FIBA官網
日本渡邊雄太（右2）攻下20分、5籃板、5助攻。圖／取自FIBA官網

卡達世界盃男籃亞太區資格賽B組今天點燃戰火，不過中華隊在首戰作客日本主場卻慘遭震撼教育，在團隊進攻全面熄火的狀況下，上半場就以23分落後對手，下半場更一度被拉開到30分以上，最終中華隊就以64：90敗下陣來。

中華男籃這次世界盃資格賽與日本、南韓、中國大陸分自同組，第一階段賽事也將先與日本進行主客場各一場賽事，在今天的首場賽事兩隊則是在日本神戶進行交手，但整場比賽中華隊在進攻端處處受限，首節就發生高達9次失誤，團隊僅有10分進帳。

第二節中華隊高柏鎧雖然一度連得8分，但中華隊其他球員卻無法挺身相助，僅有阿巴西靠著罰球拿下2分，盧峻翔有一次上籃進球演出，反觀日本隊三分手感逐步加溫，包括渡邊雄太在第二節尾聲時連續砍進兩顆三分球，「日本柯瑞」富永啓生更是在第二節槍響同時投進壓哨三分球，幫助日本隊在上半場打完取得23分領先。

易籃後高柏鎧再度在籃下單打取分，還在防守端賞給對手一記麻辣鍋，不過隨後似乎出現腿部受傷不適的狀況回到板凳席上，日本也隨即拉出一波8：0攻勢，儘管高柏鎧隨即又回到場上，但打不到2分鐘大腿又感覺到不適退場，讓雙方分差一度擴大到31分，不過林庭謙也找回手感連得6分止血。

第四節中段中華隊一度將比分追到19分差，但日本吉井裕鷹投進大號打板三分球，又讓雙方回到20分以上差距，最終中華隊就以26分差距吞下敗仗，雙方將於12月1日在新莊體育館再戰。

中華隊今天以高柏鎧攻下23分表現最佳，林庭謙13分，盧峻翔14分；至於日本隊共4人得分上雙，渡邊雄太20分、5籃板、5助攻，霍金森14分、12籃板、8助攻，馬場雄大14分。

籃球 中華隊 高柏鎧 日本隊 渡邊雄太

延伸閱讀

世界盃男籃／首節9次失誤僅拿10分 中華隊半場23分落後日本 

每個月都出國！她半年飛日本5次被同事酸太誇張 網幫平反：這算少了

經典賽／李灝宇超想打中華隊 進40人名單一度腦袋空白

世界盃男籃／陳盈駿+林庭謙領軍 資格賽28日首戰日本

相關新聞

世界盃男籃／讚日本配得上勝利 中華男籃教頭：但動作有點髒

中華男籃今天在世界盃亞大區資格賽首戰以26分差距不敵日本，吞下敗首敗，賽後總教練圖奇表示，日本隊的實力確實配得上這場比賽...

世界盃男籃／高柏鎧23分無力回天 中華男籃26分差不敵日本

卡達世界盃男籃亞太區資格賽B組今天點燃戰火，不過中華隊在首戰作客日本主場卻慘遭震撼教育，在團隊進攻全面熄火的狀況下，上半...

世界盃男籃／首節9次失誤僅拿10分 中華隊半場23分落後日本 

2027卡達世界盃亞太區資格賽B組賽事在今天點燃戰火，中華男籃今天在神戶客場出戰日本隊，不過上半場中華隊在進攻端完全受制...

SBL／基隆黑鳶籃球隊明年度編2500萬 議員意見不一預算提大會

今年加入SBL的基隆籃球隊上月宣布隊名「基隆黑鳶籃球隊」，創隊成員包括「部長」周儀翔、「鏟子超人」朱億宗、林孟學、胡凱翔...

世界盃男籃／T-Mac上身？ 立陶宛球員「9秒9分」絕殺英國引熱議

NBA名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）35秒13分的瘋狂逆轉秀，至今仍令球迷津津樂道。如今世界盃男籃歐洲區資格賽也出現類似場面，26歲立陶宛球員薩古納斯（Ignas Sa

HBL／「籃球精靈」接南山兵符 示範動作嚇到球員

球員時期有「籃球精靈」美稱的文祺，4月接下南山高中女籃兵符，下月HBL女甲級預賽將迎接全新挑戰，她笑說子弟兵們肯學、領悟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。