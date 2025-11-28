世界盃男籃／高柏鎧23分無力回天 中華男籃26分差不敵日本

卡達世界盃男籃亞太區資格賽B組今天點燃戰火，不過中華隊在首戰作客日本主場卻慘遭震撼教育，在團隊進攻全面熄火的狀況下，上半場就以23分落後對手，下半場更一度被拉開到30分以上，最終中華隊就以64：90敗下陣來。

中華男籃這次世界盃資格賽與日本、南韓、中國大陸分自同組，第一階段賽事也將先與日本進行主客場各一場賽事，在今天的首場賽事兩隊則是在日本神戶進行交手，但整場比賽中華隊在進攻端處處受限，首節就發生高達9次失誤，團隊僅有10分進帳。

第二節中華隊高柏鎧雖然一度連得8分，但中華隊其他球員卻無法挺身相助，僅有阿巴西靠著罰球拿下2分，盧峻翔有一次上籃進球演出，反觀日本隊三分手感逐步加溫，包括渡邊雄太在第二節尾聲時連續砍進兩顆三分球，「日本柯瑞」富永啓生更是在第二節槍響同時投進壓哨三分球，幫助日本隊在上半場打完取得23分領先。

易籃後高柏鎧再度在籃下單打取分，還在防守端賞給對手一記麻辣鍋，不過隨後似乎出現腿部受傷不適的狀況回到板凳席上，日本也隨即拉出一波8：0攻勢，儘管高柏鎧隨即又回到場上，但打不到2分鐘大腿又感覺到不適退場，讓雙方分差一度擴大到31分，不過林庭謙也找回手感連得6分止血。

第四節中段中華隊一度將比分追到19分差，但日本吉井裕鷹投進大號打板三分球，又讓雙方回到20分以上差距，最終中華隊就以26分差距吞下敗仗，雙方將於12月1日在新莊體育館再戰。

中華隊今天以高柏鎧攻下23分表現最佳，林庭謙13分，盧峻翔14分；至於日本隊共4人得分上雙，渡邊雄太20分、5籃板、5助攻，霍金森14分、12籃板、8助攻，馬場雄大14分。