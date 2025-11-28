世界盃男籃／首節9次失誤僅拿10分 中華隊半場23分落後日本 

2027卡達世界盃亞太區資格賽B組賽事在今天點燃戰火，中華男籃今天在神戶客場出戰日本隊，不過上半場中華隊在進攻端完全受制於日本防守，第一節就發生9次失誤、僅拿下10分，第二節除了高柏鎧拿下8分外，也只有盧峻翔和阿巴西各進帳2分，上半場打完中華隊就以22：45大幅落後。

中華隊今天排出陳盈駿、林庭謙、周桂羽、雷蒙恩、高柏鎧的先發陣容迎戰日本齋藤拓實、西田優大、馬場雄大、渡邊雄太跟霍金森，開賽後日本由馬場雄大率先取分，不過高柏鎧隨即回敬一記三分球，儘管日本接下來打出9：0攻勢，但中華隊陳盈駿也投進一記超大號三分球止血。

不過首節日本仍是在防守端成功牽制住中華隊，讓中華隊並沒有太多出手機會，反觀日本富永啓生還在一次反快攻中空拋給渡邊雄太接力灌籃，隨後富永啓生更是成功單打中華隊防守大鎖林秉聖完成「三分打」，將領先優勢擴大到雙位數，在第一節結束前馬場雄大在中場投進壓哨三分球，首節打完日本也以23：10領先中華隊，中華隊在首節就發生高達9次失誤。

第二節中華隊高柏鎧在球隊進攻不順的情況下挺身而出，在籃下屢屢強打得分，包辦球隊開節的前8分得分，不過中華隊在其他球員都無法進攻的情況下，日本隊依舊在記分板上持續蠶食鯨吞，甚至渡邊雄太還在該節最後1分多鐘連續命中2顆三分球，儘管中華隊盧峻翔上籃得分，成為本節中華隊除了高柏鎧外首位投進Field goal的球員，但上半場結束前富永啓生又投進壓哨三分球，助日本以45：22大幅領先中華隊。