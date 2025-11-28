SBL／基隆黑鳶籃球隊明年度編2500萬 議員意見不一預算提大會

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
SBL基隆黑鳶籃球隊明年度編2500萬，議員意見不一，預算提大會。本報資料照片
今年加入SBL的基隆籃球隊上月宣布隊名「基隆黑鳶籃球隊」，創隊成員包括「部長」周儀翔、「鏟子超人」朱億宗、林孟學、胡凱翔和杭州亞運金牌球員余祥平等。市府在明年度總預算編列2500萬元經費，因議員審查時對預算執行看法不一，將提大會討論。

基隆黑鳶總經理林冠綸出身基隆，他在成軍時提及基隆培養出很多很棒的籃球員，一直有很好的成績和球員，「野獸」林志傑眾所皆知，感謝市長謝國樑支持成立黑鳶球隊，球隊有許多球星，但球星並非黑鳶的最大重點，「目標是讓基隆小孩有留下來的理由。」

市府產發處明年度總預算為基隆黑鳶籃球隊編列2500萬經費，日前預算審查時引起熱烈討論。議員陳冠羽說，市長謝國樑去年曾說，球隊成立後如有贊助金或相關收入會「返還市庫」，但明年度預算已是第二年，財務架構仍然不夠透明，要求市府說明清楚，不能能損及市府權益，或有圖利特定廠商疑慮。

議員張顥瀚說，球隊成立以來，市府對企業贊助金說不清不楚，看不太出來球隊能為基隆帶來什麼實質效應。吳驊珈等議員則建議，不應由市府預算養球隊，應爭取運動部補助或訂出企業贊助辦法。

不過，議員張耿輝、連恩典等則指出、應給予足夠的時間讓球隊穩定發展。林旻勳表示，球隊剛成立已辦過多場入校活動，未來經營行銷與爭取企業贊助市府應多用心，也要讓市民知道。

市府產發處長蔡馥嚀說明，去年編的預算主要為了組成球隊，明年初的球季也將以表現爭取後續的贊助及經費爭取，市府編列預算讓球隊有穩定財源及穩定成長，後續市府會積極爭取運動部相關補助及透過企業贊助、品牌合作、周邊商品開發等建立穩定財源。

