世界盃男籃／T-Mac上身？ 立陶宛球員「9秒9分」絕殺英國引熱議
NBA名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）35秒13分的瘋狂逆轉秀，至今仍令球迷津津樂道。如今世界盃男籃歐洲區資格賽也出現類似場面，26歲立陶宛球員薩古納斯（Ignas Sargiunas）上演9秒9分瘋狂飆分秀，幫助立陶宛以89：88氣走英國隊。
比賽時間剩9秒立陶宛以80：87落後，薩古納斯運球後弧頂跳投命中三分球，接下來英國球員罰進1球，薩古納斯再次命中弧頂三分球。最後時刻，英國球員發球被薩古納斯抄走，他投進超大號三分球，絕殺英國。
薩古納斯全場三分球8中4，得到27分4抄截。如此瘋狂的表現，令網友們紛紛想起麥格瑞迪2004年的35秒13分神蹟。當時火箭隊以68：76落後馬刺隊，麥格瑞迪35秒投進4顆三分球，包含1次加罰，幫助火箭以81：80逆轉馬刺。
BasketNews記者烏爾博納斯（Donatas Urbonas）發文直呼，「這可能是立陶宛籃球史上最瘋狂的一幕。」
