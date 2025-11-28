快訊

世界盃男籃／T-Mac上身？ 立陶宛球員「9秒9分」絕殺英國引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
立陶宛球員薩古納斯(中)上演9秒9分神蹟。截圖自FIBA官網
立陶宛球員薩古納斯(中)上演9秒9分神蹟。截圖自FIBA官網

NBA名人堂球星「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）35秒13分的瘋狂逆轉秀，至今仍令球迷津津樂道。如今世界盃男籃歐洲區資格賽也出現類似場面，26歲立陶宛球員薩古納斯（Ignas Sargiunas）上演9秒9分瘋狂飆分秀，幫助立陶宛以89：88氣走英國隊。

比賽時間剩9秒立陶宛以80：87落後，薩古納斯運球後弧頂跳投命中三分球，接下來英國球員罰進1球，薩古納斯再次命中弧頂三分球。最後時刻，英國球員發球被薩古納斯抄走，他投進超大號三分球，絕殺英國。

薩古納斯全場三分球8中4，得到27分4抄截。如此瘋狂的表現，令網友們紛紛想起麥格瑞迪2004年的35秒13分神蹟。當時火箭隊以68：76落後馬刺隊，麥格瑞迪35秒投進4顆三分球，包含1次加罰，幫助火箭以81：80逆轉馬刺。

BasketNews記者烏爾博納斯（Donatas Urbonas）發文直呼，「這可能是立陶宛籃球史上最瘋狂的一幕。」

HBL／「籃球精靈」接南山兵符 示範動作嚇到球員

球員時期有「籃球精靈」美稱的文祺，4月接下南山高中女籃兵符，下月HBL女甲級預賽將迎接全新挑戰，她笑說子弟兵們肯學、領悟...

HBL／率松山挑戰連霸 教頭葉韋喬談壓力「沒感覺」

114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級預賽本周末將由男子組率先開戰，女甲級預賽下月登場，上季寫下「綠色奇蹟」奪下男甲級冠軍...

HBL／92學年冠軍班底回母校救火執教 張詩婕目標率金甌返8強

114學年高中籃球聯賽（HBL）預賽即將點燃戰火，今天開賽記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂，高中體總還特別頒發特別獎...

籃球／CBA接軌國際賽 年輕化與養成是主旋律

中國籃球聯盟CBA新賽季資訊公布，球員年輕化是一大亮點！CBA聯盟26日公布新賽季規則改動，新賽季將於12月12日開戰、最晚約持續半年，全面接軌FIBA規則，目的是讓比賽節奏與決策更接近國際賽。CBA

世界盃男籃／賽事今燃戰火 官網盤點12未來之星游艾喆入列

2027卡達世界盃男籃亞太區資格賽將在今天晚間由C、D組賽事率先點燃戰火，其中中華隊所屬的B組則將在明天登場，而FIBA...

