快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聽新聞
0:00 / 0:00

HBL／「籃球精靈」接南山兵符 示範動作嚇到球員

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
南山教練文祺（中）帶著球員王峟筑（左）和馬慧文出席HBL開賽記者會。記者胡經周／攝影
南山教練文祺（中）帶著球員王峟筑（左）和馬慧文出席HBL開賽記者會。記者胡經周／攝影

球員時期有「籃球精靈」美稱的文祺，4月接下南山高中女籃兵符，下月HBL女甲級預賽將迎接全新挑戰，她笑說子弟兵們肯學、領悟力高，對晉級8強有高度自信。

上學年在國小服務的文祺，今年接到昔日中華電信戰友劉家秀電話，二話不說加入南山女籃教練團；今天率球員出席HBL開賽記者會的她回憶，半年前接到電話，沒有猶豫就點頭。

曾任佛光大學助教5年，第一次帶高中球員的文祺提到，上學年球隊是男教練陳柏廷帶隊，「我有和球員說，不用忘記前面教練的東西，我給新元素，她們可以融會貫通，沒有設限一定要怎樣。」訓練上她給球員很大空間發揮，子弟兵也肯學習，「不管賽季能走多遠，這群球員肯吃苦，相信可以一起向前。」

球員時期的文祺球風刁鑽，也曾赴中國WCBA挑戰，目前41歲的她體態保持良好，訓練時也會親自示範動作，她笑說球員也會自己去找她以前的影片，「有時我示範動作，她們還會嚇到，教練怎麼做得出來。」她提到，之前有帶球隊和WSBL中華電信學姊們打交流賽，球員親自感受到學姊們做的動作就是平常訓練的內容，讓球員更有目標。

女甲級預賽下月屏東縣立體育館開戰，南山高中和衛冕軍北一女中、淡水商工、普門中學、忠明高中和新竹高商同為A組，B組有永仁高中、陽明高中、永平高中、苗栗高商、南湖高中和金甌女中，12隊將尋求8強門票。

南山教練文祺（中）帶著球員王峟筑（左）和馬慧文出席HBL開賽記者會。記者胡經周／攝影
南山教練文祺（中）帶著球員王峟筑（左）和馬慧文出席HBL開賽記者會。記者胡經周／攝影

籃球

延伸閱讀

中華電信假交易損失3400萬 嘉院判前副總等6人緩刑

HBL／率松山挑戰連霸 教頭葉韋喬談壓力「沒感覺」

HBL／92學年冠軍班底回母校救火執教 張詩婕目標率金甌返8強

NBA／史波史特拉接掌美國隊後首次交手 柯爾：他是絕佳選擇

相關新聞

HBL／率松山挑戰連霸 教頭葉韋喬談壓力「沒感覺」

114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級預賽本周末將由男子組率先開戰，女甲級預賽下月登場，上季寫下「綠色奇蹟」奪下男甲級冠軍...

HBL／92學年冠軍班底回母校救火執教 張詩婕目標率金甌返8強

114學年高中籃球聯賽（HBL）預賽即將點燃戰火，今天開賽記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂，高中體總還特別頒發特別獎...

世界盃男籃／賽事今燃戰火 官網盤點12未來之星游艾喆入列

2027卡達世界盃男籃亞太區資格賽將在今天晚間由C、D組賽事率先點燃戰火，其中中華隊所屬的B組則將在明天登場，而FIBA...

HBL／「籃球精靈」接南山兵符 示範動作嚇到球員

球員時期有「籃球精靈」美稱的文祺，4月接下南山高中女籃兵符，下月HBL女甲級預賽將迎接全新挑戰，她笑說子弟兵們肯學、領悟...

籃球／CBA接軌國際賽 年輕化與養成是主旋律

中國籃球聯盟CBA新賽季資訊公布，球員年輕化是一大亮點！CBA聯盟26日公布新賽季規則改動，新賽季將於12月12日開戰、最晚約持續半年，全面接軌FIBA規則，目的是讓比賽節奏與決策更接近國際賽。CBA

TPBL／海神寒冬送暖 胡瓏貿、邱子軒陪伴長輩看海體驗藍晒顯影

TPBL高雄全家海神職業籃球隊寒冬送暖，26日胡瓏貿、邱子軒與艾德出任務，參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。