聽新聞
0:00 / 0:00
HBL／「籃球精靈」接南山兵符 示範動作嚇到球員
球員時期有「籃球精靈」美稱的文祺，4月接下南山高中女籃兵符，下月HBL女甲級預賽將迎接全新挑戰，她笑說子弟兵們肯學、領悟力高，對晉級8強有高度自信。
上學年在國小服務的文祺，今年接到昔日中華電信戰友劉家秀電話，二話不說加入南山女籃教練團；今天率球員出席HBL開賽記者會的她回憶，半年前接到電話，沒有猶豫就點頭。
曾任佛光大學助教5年，第一次帶高中球員的文祺提到，上學年球隊是男教練陳柏廷帶隊，「我有和球員說，不用忘記前面教練的東西，我給新元素，她們可以融會貫通，沒有設限一定要怎樣。」訓練上她給球員很大空間發揮，子弟兵也肯學習，「不管賽季能走多遠，這群球員肯吃苦，相信可以一起向前。」
球員時期的文祺球風刁鑽，也曾赴中國WCBA挑戰，目前41歲的她體態保持良好，訓練時也會親自示範動作，她笑說球員也會自己去找她以前的影片，「有時我示範動作，她們還會嚇到，教練怎麼做得出來。」她提到，之前有帶球隊和WSBL中華電信學姊們打交流賽，球員親自感受到學姊們做的動作就是平常訓練的內容，讓球員更有目標。
女甲級預賽下月屏東縣立體育館開戰，南山高中和衛冕軍北一女中、淡水商工、普門中學、忠明高中和新竹高商同為A組，B組有永仁高中、陽明高中、永平高中、苗栗高商、南湖高中和金甌女中，12隊將尋求8強門票。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言