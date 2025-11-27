快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

聽新聞
0:00 / 0:00

HBL／率松山挑戰連霸 教頭葉韋喬談壓力「沒感覺」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
HBL甲級預賽本週末點燃戰火，今天賽事記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂。記者胡經周／攝影
HBL甲級預賽本週末點燃戰火，今天賽事記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂。記者胡經周／攝影

114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級預賽本周末將由男子組率先開戰，女甲級預賽下月登場，上季寫下「綠色奇蹟」奪下男甲級冠軍的松山高中教練葉韋喬先不談連霸，備戰最後階段著重在調整球員心態，一步一腳印先尋求從預賽脫穎而出。

今年男甲級16強分別是衛冕軍松山、上屆亞軍南山高中、季軍光復高中、南湖高中、東泰高中、錦和高中、能仁家商、東山高中，以及從資格賽晉級的北市成功高中、高苑工商、永平工商、宜蘭高中、三重商工、花蓮體中、彰縣成功高中和開南高中。

松山上季「吊車尾」晉級4強，但首戰力退頭號種子光復，冠軍戰再粉碎南山衛冕希望，讓葉韋喬首度擔任總教練就嚐到登頂滋味。

第一次率隊尋求連霸，成為冠軍教頭的葉韋喬不諱言聲音不少，不過個人對尋求衛冕的壓力「沒什麼感覺」，個人更重視球員否進步，他說：「去年查傑、劉程恩在場上比較強勢，今年的球員不是，有灌輸他們要承擔責任，不是只有自己好，是要團隊更好。」

南山「MVP」黃瀚陞（左一）養傷中，今天仍出席記者會和教練陳柏廷（中）及隊友謝旻耕上台。記者胡經周／攝影
南山「MVP」黃瀚陞（左一）養傷中，今天仍出席記者會和教練陳柏廷（中）及隊友謝旻耕上台。記者胡經周／攝影

南山上季雖差一步完成連霸，仍寫下連8年晉級4強的高難度紀錄，不過112學年包辦新人王和MVP的黃瀚陞今年夏天發生右膝前十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，最快也要到8強賽才有機會回歸。高三的後衛謝旻耕提到，高一時就著和黃瀚陞一起拚到高三，隊友雖遇傷勢意外，不擔心球隊成績，「少了這個點，會有其他人能跳出來。」

男甲預賽今年移師高雄中學體育館，16支隊伍分成4組，單循環後取分組前3晉級下月屏東登場的12強複賽，民視台灣台、MOD愛爾達和網路Hami Video將提供直播服務。

109學年開始設立的威德眾星獎助計畫，今年也持續進行，威德將提供500萬元的獎助學金給HBL球員，幫助球員兼顧課業、球場與多元學習。

HBL甲級預賽本週末點燃戰火，今天賽事記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂。記者胡經周／攝影
HBL甲級預賽本週末點燃戰火，今天賽事記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂。記者胡經周／攝影

HBL HBL男子組

延伸閱讀

HBL／92學年冠軍班底回母校救火執教 張詩婕目標率金甌返8強

HVL／上季扮黑馬奪季軍 龍津本季止步預賽

吳怡農臉書「支持我參選台北市長！」 曝黨內問題：流量不等於支持

內政部指陸配里長應解職 北市松山區公所：研議中

相關新聞

HBL／率松山挑戰連霸 教頭葉韋喬談壓力「沒感覺」

114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級預賽本周末將由男子組率先開戰，女甲級預賽下月登場，上季寫下「綠色奇蹟」奪下男甲級冠軍...

HBL／92學年冠軍班底回母校救火執教 張詩婕目標率金甌返8強

114學年高中籃球聯賽（HBL）預賽即將點燃戰火，今天開賽記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂，高中體總還特別頒發特別獎...

世界盃男籃／賽事今燃戰火 官網盤點12未來之星游艾喆入列

2027卡達世界盃男籃亞太區資格賽將在今天晚間由C、D組賽事率先點燃戰火，其中中華隊所屬的B組則將在明天登場，而FIBA...

籃球／CBA接軌國際賽 年輕化與養成是主旋律

中國籃球聯盟CBA新賽季資訊公布，球員年輕化是一大亮點！CBA聯盟26日公布新賽季規則改動，新賽季將於12月12日開戰、最晚約持續半年，全面接軌FIBA規則，目的是讓比賽節奏與決策更接近國際賽。CBA

TPBL／海神寒冬送暖 胡瓏貿、邱子軒陪伴長輩看海體驗藍晒顯影

TPBL高雄全家海神職業籃球隊寒冬送暖，26日胡瓏貿、邱子軒與艾德出任務，參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢...

世界盃男籃／陳盈駿+林庭謙領軍 資格賽28日首戰日本

2027世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣男籃將於11月28日客場首戰日本，中華籃協今天公布12人名單，由陳盈駿、林庭謙領軍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。