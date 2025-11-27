聽新聞
HBL／率松山挑戰連霸 教頭葉韋喬談壓力「沒感覺」
114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級預賽本周末將由男子組率先開戰，女甲級預賽下月登場，上季寫下「綠色奇蹟」奪下男甲級冠軍的松山高中教練葉韋喬先不談連霸，備戰最後階段著重在調整球員心態，一步一腳印先尋求從預賽脫穎而出。
今年男甲級16強分別是衛冕軍松山、上屆亞軍南山高中、季軍光復高中、南湖高中、東泰高中、錦和高中、能仁家商、東山高中，以及從資格賽晉級的北市成功高中、高苑工商、永平工商、宜蘭高中、三重商工、花蓮體中、彰縣成功高中和開南高中。
松山上季「吊車尾」晉級4強，但首戰力退頭號種子光復，冠軍戰再粉碎南山衛冕希望，讓葉韋喬首度擔任總教練就嚐到登頂滋味。
第一次率隊尋求連霸，成為冠軍教頭的葉韋喬不諱言聲音不少，不過個人對尋求衛冕的壓力「沒什麼感覺」，個人更重視球員否進步，他說：「去年查傑、劉程恩在場上比較強勢，今年的球員不是，有灌輸他們要承擔責任，不是只有自己好，是要團隊更好。」
南山上季雖差一步完成連霸，仍寫下連8年晉級4強的高難度紀錄，不過112學年包辦新人王和MVP的黃瀚陞今年夏天發生右膝前十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，最快也要到8強賽才有機會回歸。高三的後衛謝旻耕提到，高一時就著和黃瀚陞一起拚到高三，隊友雖遇傷勢意外，不擔心球隊成績，「少了這個點，會有其他人能跳出來。」
男甲預賽今年移師高雄中學體育館，16支隊伍分成4組，單循環後取分組前3晉級下月屏東登場的12強複賽，民視台灣台、MOD愛爾達和網路Hami Video將提供直播服務。
109學年開始設立的威德眾星獎助計畫，今年也持續進行，威德將提供500萬元的獎助學金給HBL球員，幫助球員兼顧課業、球場與多元學習。
