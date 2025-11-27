HBL／92學年冠軍班底回母校救火執教 張詩婕目標率金甌返8強

114學年高中籃球聯賽（HBL）預賽即將點燃戰火，今天開賽記者會男甲16強、女甲12強齊聚一堂，高中體總還特別頒發特別獎盃，感謝連續參賽超過30年的南山高中、屏東高中、金甌女中、淡水商工和苗栗高商。

金甌女中是女甲「全勤生」，78學年首度登頂，隊史共奪下6座女甲金盃，最近一座冠軍92學年的冠軍班底「濱濱」張詩婕本季回到母校接掌兵符，助隊通過資格賽考驗，今天也代表球隊上台領取連30年參賽獎盃。

高中體總頒發獎座給連續參加30年的學校。記者胡經周／攝影

首度以教練身份參與HBL，9月才回到母校的張詩婕率上季無緣8強的金甌闖過資格賽，臨危受命接下兵符的她笑說當教練的疲累程度像是「命都沒了」，除了球場上的技術層面，球員的情緒更要好好照顧。

「去年沒晉8強，小朋友很受挫，資格賽很緊張，情緒很緊繃，我告訴她們不用想那麼多，我對她們有百分百信心，按照我們的模式走，可以順利進到前8（強），當然也想衝擊前4強。」張詩婕不斷給球員信心，自己也從中不斷學習，第一次擔任總教練的她說：「現在小朋友想法比較多，涉獵的東西也多，要能說服她們。」

HBL男甲16強29日在高雄中學體育館點燃戰火，女甲12強預賽下月18日到24日在屏東縣立體育館登場，取前8強晉級明年2月進行的8強賽。