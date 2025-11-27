世界盃男籃／賽事今燃戰火 官網盤點12未來之星游艾喆入列

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
官網盤點12未來之星游艾喆入列。截圖自FIBA官網
官網盤點12未來之星游艾喆入列。截圖自FIBA官網

2027卡達世界盃男籃亞太區資格賽將在今天晚間由C、D組賽事率先點燃戰火，其中中華隊所屬的B組則將在明天登場，而FIBA官網也在賽前盤點了今年12位亞太區資格賽的未來之星，其中就包括了我國旅日後衛游艾喆，並認為他將會在總教練圖奇旗下獲得發揮空間。

世界盃亞太區資格賽今年參賽16支球隊共分成4組進行分組賽，前3名隊伍將能晉級到下一輪賽事，而第一階段賽事也將在今天登場，包括首場比賽將在今天晚間10點由伊朗出戰伊拉克，凌晨也將有卡達對決黎巴嫩、沙烏地阿拉伯出戰印度和約旦對決敘利亞等比賽將進行。

至於明天下午則將有澳洲對決紐西蘭、關島出戰菲律賓、中華隊對決日本以及中國大陸出戰南韓4場賽事，可說是從首日起就將上演激戰。

FIBA官網也在賽前盤點了本屆賽事12位2000年後出生的未來之星，其中我國23歲後衛游艾喆也列入其中，在評論中提到，中華隊近期士氣高昂，不論是在日前亞洲盃獲得第5名佳績，抑或是林書緯的加入都讓球迷充滿期待。

而陣中最年輕的游艾喆，過去曾是台灣最優秀的大學球員之一，更成為史上首位從大學聯賽直接前往到日本B聯賽的球員，文章中也提到游艾喆近期表現相當出色，過去也曾代表中華隊在亞洲盃資格賽和其他賽事中出賽過7場，儘管這次中華隊的後場陣容強大，但在比賽白熱化階段，游艾喆仍有機會獲得總教練圖奇的使用。

除了游艾喆外，這次與他一同列入12大未來之星的B組球員還包括日本19歲後衛瀨川琉久，南韓23歲後衛梁俊錫以及22歲的中國大陸長人余嘉豪，至於代表約旦出賽的NBA傳奇中鋒之子阿卜杜拉（Abdullah Olajuwon）也列入其中。

