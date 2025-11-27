TPBL／海神寒冬送暖 胡瓏貿、邱子軒陪伴長輩看海體驗藍晒顯影

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
胡瓏貿參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃。圖／高雄全家海神提供
胡瓏貿參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃。圖／高雄全家海神提供

TPBL高雄全家海神職業籃球隊寒冬送暖，26日胡瓏貿、邱子軒與艾德出任務，參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃，用行動傳遞溫暖與關懷。

這次活動不僅有高齡的獨居88歲吳奶奶坐輪椅前來，還有抗癌鬥士曾在港務局工作的74歲阿月奶奶，共5位長輩在球員的陪伴下走出戶外，漫步於大港橋享受美景，並手作藍晒顯影留下紀念。

弘道基金會指出，許多弱勢長輩因健康、經濟或心理因素，獨自踏出家門變成一件不容易的事情。然而，他們的沉默不代表不渴望，而是「不敢期待」，「感謝高雄全家海神隊長期以來對社會公益的關注與付出，響應『寒冬助老 刻不容緩-弱勢長輩關懷服務』，用行動讓『不敢出門』變成『期待出門』，成為溫暖長輩心靈的溫柔力量。」弘道基金會指出，相信透過海神隊的陪伴與互動，不僅讓長輩安心走出家門，也將帶給長輩們感受到「有人在乎我」的心理支持。

其中一位65歲爺爺因幼年經歷重病，導致肢體與聽力永久性受損，陪伴的胡瓏貿不時用手寫板筆談溝通，「雖然字沒有很美，但阿公給我很大的耐心。很開心能貢獻己力，陪伴長輩去看海，他說看海心情會變好，很常去旗津看海，恰好跟我一樣。」

與艾德同組的長輩是文藻畢業，與艾德能用英文溝通，兩人也有許多生活上的交流。艾德表示很高興能參與其中，帶給長輩愉快午後，為這趟看海之旅留下難忘回憶。

弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃大合影。圖／高雄全家海神提供
弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃大合影。圖／高雄全家海神提供
洋將艾德參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃。圖／高雄全家海神提供
洋將艾德參與弘道老人福利基金會「弱勢長輩關懷服務」圓夢計劃。圖／高雄全家海神提供

