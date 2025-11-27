籃球／CBA接軌國際賽 年輕化與養成是主旋律

中國籃球聯盟CBA新賽季資訊公布，球員年輕化是一大亮點！CBA聯盟26日公布新賽季規則改動，新賽季將於12月12日開戰、最晚約持續半年，全面接軌FIBA規則，目的是讓比賽節奏與決策更接近國際賽。CBA本季註冊球員內，25歲以下的球員佔比多達59％，聯盟更擴增潛力賽，目標給各隊鍛練本土小將，為國養士。

CBA接軌國際賽

中國籃球聯盟CBA在26日公布了新賽季的賽制與相關資訊，開幕戰將是12月12日開戰，賽季最晚會在明年6月14日結束，全明星週末則在3月6日至8日在浙江諸暨舉行。中國籃協競賽部部長肖紅安提到，將致力於把聯盟打造成更優異的「社會公共產品」，所以加入了反興奮劑管理與競賽風氣紀律等指標。

除了抬高核心思想外，球迷最在意的實質目標，包含了球員培育、接軌國際賽，肖紅安表示，新賽季CBA的規則會接軌FIBA（國際籃協），每節比賽時間從12分鐘改為10分鐘，並取消短暫停、個人6犯才離場、球隊單節犯滿額等特殊規定，改採國際賽制度有助於國家隊選手備戰國際賽。

註冊年輕化

球員註冊情況也與上賽季有大幅變動，首先是調整年輕球員註冊年紀，讓優秀的球員（如入選U梯隊的國家隊成員）可以提早進軍聯盟，為聯賽注入新血，也確保有天賦的好手能獲得更多出場機會，在養成關鍵期大幅成長實力，避免天才們只能打滾於同齡賽事而缺乏高強度挑戰。而本季註冊球員內，25歲以下的球員佔比多達59％，31歲以上球員佔比刷新低，說明聯盟逐漸年輕化。

第二點是外籍球員的使用總額管理，上季部分球隊頻繁調整外援陣容，影響球員歸屬感與聯盟的形象，外援就像是短期傭兵，非常不利於球隊培養球迷忠誠度。

旅美人才湧現

最後便是額外的賽制擴大規模，CBA潛力賽比賽是獨立於季賽的賽制，分為上下半場各5分鐘，關鍵是參賽者只能是非先發的本土選手，季賽戰績相同時，潛力賽的戰績會決定排序，這是鼓勵各隊伍重視年輕球員的養成，搭配新秀年齡調整，CBA新賽季的本土養成年輕化是一大亮點。

除了國內聯賽，中國籃球迎來年輕的旅外世代，從亞青賽到亞洲盃都奪亞軍便能看出人才逐漸崛起，多名年輕好手在海外高階聯盟鍛鍊中，包含名氣最大的NBA選手楊瀚森、西乙小將余嘉豪、混血高中生雅各（朱正）、四星高中生郇斯楠。

而本土天才也不僅滿足於CBA的強度，有些人在打過CBA後選擇赴美、迎接更強的挑戰，例如CBA得分王林葳，更多人是選擇跳過CBA、直接赴美征戰NCAA，包含義大利青訓出品的趙維倫、中國小字母哥淡厚然、亞青賽主攻手王俊杰、張博源，未來換血後的中國隊強度不容小覷。

