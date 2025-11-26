快訊

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

耳機也收！Meta智慧眼鏡推舊換新方案 AirPods 3、Galaxy Buds 3都適用

世界盃男籃／陳盈駿+林庭謙領軍 資格賽28日首戰日本

中央社／ 台北26日電
世界盃男籃資格賽首戰要做客日本，中華隊由陳盈駿、林庭謙領軍。 截圖自FIBA
世界盃男籃資格賽首戰要做客日本，中華隊由陳盈駿、林庭謙領軍。 截圖自FIBA

2027世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣男籃將於11月28日客場首戰日本，中華籃協今天公布12人名單，由陳盈駿林庭謙領軍，林書緯也將迎來生涯首度披上台灣隊戰袍。

2027世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣隊與日本、中國及韓國同為B組，歷經循環對戰後，取分組前3名進入第2輪賽事。

積極尋求晉級資格的台灣隊，將於11月28日首戰作客日本，中華民國籃球協會今天正式公布12人名單，由「台灣隊長」陳盈駿、林庭謙領軍，搭配游艾喆、林秉聖等旅外球員，另外囊括禁區支柱的歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）、台灣職籃P.LEAGUE+年度最有價值球員得主盧峻翔

其餘包含後衛林書緯、阿巴西、周桂羽、雷蒙恩、謝宗融曾祥鈞，其中現年33歲的林書緯，今年7月下旬才獲得國際籃球總會（FIBA）認證為台灣本土球員，生涯首度入選台灣男籃代表隊的他，最後也如願擠進12人名單。

台灣隊長陳盈駿日前在誓師大會指出，日本已經是世界級的球隊，不過台灣男籃不能未戰先膽怯，「要用挑戰者心態去拚戰每一球。」台灣男籃在結束客場賽事後，將在12月1日回到主場新莊體育館再度與日本正面交鋒。

籃球 林書緯 陳盈駿 林庭謙 曾祥鈞 盧峻翔 周桂羽 謝宗融 高柏鎧 林秉聖

延伸閱讀

世界盃男籃／中華隊12人名單出爐 蔡宸綱等4人遭割愛

世界盃男籃／中華隊第5、日本第9 官方公布亞太區資格賽戰力排名

世界盃男籃／林書緯穿中華隊球衣「夢想成真」 還沒跟林書豪分享喜悅

世界盃男籃／成中華隊最老菜鳥 林書緯坦言有點尷尬

相關新聞

世界盃男籃／陳盈駿+林庭謙領軍 資格賽28日首戰日本

2027世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣男籃將於11月28日客場首戰日本，中華籃協今天公布12人名單，由陳盈駿、林庭謙領軍，...

世界盃男籃／中華隊12人名單出爐 蔡宸綱等4人遭割愛

2027卡達世界盃男籃賽亞太區資格賽本周將展開第一階段，其中中華男籃即將在明天一早啟程日本備戰客場賽事，而今天晚間12人...

TPBL／大三元助海神止敗 布里茲克奪單周MVP

高雄全家海神洋將布里茲克（Bogdan Bliznyuk）以全能身手與卓越的團隊貢獻，助隊終結6連敗低潮，成為今天聯盟公...

TPBL／戰神推耶誕主題周 交換禮物抽得到球員心意

臺北台新戰神將於12月3日、6日與7日迎來連續三場主場賽事，球團與台新銀行攜手推出「Merry ChristMARS」主...

TPBL／曾在發展聯盟爆砍50分 國王簽下美籍得分好手杰倫 

新北國王隊今天宣布簽下美籍得分後衛杰倫（Jalen Harris），補強球隊後場戰力，杰倫具備速度、得分爆發力，擅長利用...

TPBL／海神護海洋 球星聯手淨灘

高雄全家海神隊與遠雄集團、遠雄文教公益基金會昨天第3度舉辦「攜手同心護海洋」淨灘活動，前進高雄著名漁獲產地梓官蚵仔寮漁港...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。