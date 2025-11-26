世界盃男籃／陳盈駿+林庭謙領軍 資格賽28日首戰日本

2027世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣男籃將於11月28日客場首戰日本，中華籃協今天公布12人名單，由陳盈駿、林庭謙領軍，林書緯也將迎來生涯首度披上台灣隊戰袍。

2027世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣隊與日本、中國及韓國同為B組，歷經循環對戰後，取分組前3名進入第2輪賽事。

積極尋求晉級資格的台灣隊，將於11月28日首戰作客日本，中華民國籃球協會今天正式公布12人名單，由「台灣隊長」陳盈駿、林庭謙領軍，搭配游艾喆、林秉聖等旅外球員，另外囊括禁區支柱的歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）、台灣職籃P.LEAGUE+年度最有價值球員得主盧峻翔。

其餘包含後衛林書緯、阿巴西、周桂羽、雷蒙恩、謝宗融及曾祥鈞，其中現年33歲的林書緯，今年7月下旬才獲得國際籃球總會（FIBA）認證為台灣本土球員，生涯首度入選台灣男籃代表隊的他，最後也如願擠進12人名單。

台灣隊長陳盈駿日前在誓師大會指出，日本已經是世界級的球隊，不過台灣男籃不能未戰先膽怯，「要用挑戰者心態去拚戰每一球。」台灣男籃在結束客場賽事後，將在12月1日回到主場新莊體育館再度與日本正面交鋒。