世界盃男籃／中華隊12人名單出爐 蔡宸綱等4人遭割愛

2027卡達世界盃男籃賽亞太區資格賽本周將展開第一階段，其中中華男籃即將在明天一早啟程日本備戰客場賽事，而今天晚間12人名單也正式揭曉，其中16人名單中的阿提諾、譚傑龍、蔡宸綱以及關達祐遭到割愛。

中華隊12人名單分別為陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆、林書緯、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、謝宗融與高柏鎧，28日中華隊將在日本神戶客場出戰日本，12月1日則將回到新莊體育館再戰日本。

世界盃亞大區資格賽今年共分為4組，其中中華隊與日本、中國大陸、南韓分在B組，形成東亞內戰，分組前3名的球隊將能晉級到第二輪賽事，最終將取7隊晉級世界盃會內賽。