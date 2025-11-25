TPBL／大三元助海神止敗 布里茲克奪單周MVP

高雄全家海神洋將布里茲克（Bogdan Bliznyuk）以全能身手與卓越的團隊貢獻，助隊終結6連敗低潮，成為今天聯盟公布的例行賽第7週單週最有價值球員（MVP）得主。

海神19日客場挑戰桃園台啤永豐雲豹，布里茲克扛住球隊連敗壓力，貢獻28分、11籃板、12助攻的「大三元」數據，主導了場上的節奏，讓海神終結雲豹開季6連勝。

布里茲克進攻端以穩定的中距離投射與犀利的突破上籃為球隊持續供輸火力，防守端積極爭搶籃板，貢獻抄截，展現了極高的比賽智商與決策能力。尤為關鍵的是，他在比賽膠著時刻的組織與控球，讓海神的團隊進攻更為流暢，為隊友創造了多次得分機會，完美體現海神的團隊球風。

布里茲克的全能表現也有效串聯並激發了本土隊友的火力，本土好手蘇文儒此役繳出31分，兩人合力撐起球隊的攻防核心。當終場哨音響起，隊長余純安賽後難掩興奮，更直接向布里茲克表達感謝「Thank you for coming」，對布里茲克幫助球隊走出低谷的重要貢獻表示肯定。

布里茲克在場上的全能表現，不僅是幫助球隊止敗的關鍵，也彰顯了他作為單周MVP的價值。獲獎的他布里茲克謙虛說：「最想感謝的還是我的隊友和教練，謝謝他們幫助我適應在台灣的生活，讓我能順利融入這支球隊。」