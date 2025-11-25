TPBL／戰神推耶誕主題周 交換禮物抽得到球員心意

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神推耶誕節主題周。圖／戰神提供
戰神推耶誕節主題周。圖／戰神提供

臺北台新戰神將於12月3日、6日與7日迎來連續三場主場賽事，球團與台新銀行攜手推出「Merry ChristMARS」主題活動，一同迎接聖誕節到來。

顛覆以往紅色耶誕的既定印象，以戰神的「無懼黑」開啟聖誕新篇章，場外豎立高聳的戰神聖誕樹，場內以黑銀氣球搭配DJ秀營造節日氛圍，12月3日中場還有Taishin Wonders 帶來特別演出，讓戰友進場就像踏入一場冬夜暗黑派對；週末兩日推出「交換禮物」，有機會獲得球員與Taishin Wonders 精心準備的驚喜。

今年特別打造呼應主題的「戰神無懼黑聖誕樹」，以燈飾、紅銀色聖誕球與戰神吊飾點亮節慶氛圍，自12月2日起到12月7日將擺放於和平籃球館入口，每晚五點準時點燈，歡迎戰友前來合照，留下最美黑色聖誕回憶。

聖誕節不可缺少的交換禮物也將於12月6日和7日舉行，參與活動的戰友們將可獲得球員或 Taishin Wonders準備的禮物。

黃聰翰坦言自己陷入選擇障礙，「每樣都想送、每樣又覺得不夠特別。」陳文宏已準備好能陪伴日常、帶來放鬆感的小物，「希望在忙碌生活中，戰友們也感到療癒。」

Taishin Wonders魅力女神柳柳則是行動派，一得知活動消息便直奔西門町逛街，看了好幾樣禮物後仍猶豫不決，開玩笑地說：「還是我加碼全部都送。」希望女神李素泳、遊戲女神朴恩惠貼心準備了換季時會用到的保養小物，是她們私下最愛的香味組合。甜辣女神顗安則透露是一份「能留下紀念的物品」，讓戰友能記錄進場替戰神加油的瞬間。

三天戰神主場限定贈送聖誕禮—聖誕樹與球衣造型香氛片，由球員親自選出香味。張兆辰特別喜愛「果梨精靈」的清香，以果香混合淡雅木質調，散發清爽又柔和的氣息，更形容聞起來帶著溫馨感，基德也同樣表示此味道清新，是他平時也會選擇的味道。另一款「夢中情人」則以花果香堆疊出甜甜層次，齊曼加打趣說：「如果有女生身上散發這個味道從我身邊走過，我會立刻跟她求婚！」兩款聖誕香氛片無論掛在車上或聖誕樹上，都能添上一份香香的節日儀式感。

除了入口處以無懼黑聖誕樹迎接外，場內也有設置放大版的人生四格拍貼機以及多項聖誕互動小遊戲，闖關成功即贈有機會獲得限量戰神聖誕積木或戰神商品等好禮，小小戰神遊樂場更設有聖誕髮箍手作區，能親手打造麋鹿角或聖誕樹造型，替聖誕裝扮增添更多趣味。本賽季Taishin Wonders 全新推出中場企劃「心動來電」，成員們將分組挑戰不同以往的表演風格，12月3日由蔓妮、黑黑與顗安率先登場，以往以帥氣與酷辣舞風見長的她們，此次將以甜美風格亮相，為主場帶來冬季限定的反差魅力。

戰神主場門票自12月起至明年1月開賣中，12月3日平日賽事推出星光票優惠，第二節結束後購票享指定區域五折；穿著學生制服入場的戰友，可於現場兌換限量2F門票，還有親子現場購票優惠，指定區域享買一送一。

戰神推耶誕節主題周，12月3日中場還有Taishin Wonders 帶來特別演出。圖／戰神提供
戰神推耶誕節主題周，12月3日中場還有Taishin Wonders 帶來特別演出。圖／戰神提供

