快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／曾在發展聯盟爆砍50分 國王簽下美籍得分好手杰倫 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王隊宣布簽下美籍得分後衛杰倫。圖／新北國王隊提供
國王隊宣布簽下美籍得分後衛杰倫。圖／新北國王隊提供

新北國王隊今天宣布簽下美籍得分後衛杰倫（Jalen Harris），補強球隊後場戰力，杰倫具備速度、得分爆發力，擅長利用突破與中長距離投射製造進攻節奏，可為國王在後場輪替與整體攻勢上提供更多變化。

杰倫身高196公分、體重88公斤，2020年投入NBA選秀，在第二輪第59順位受到多倫多暴龍肯定，開啟起 NBA 職業旅程，杰倫在挑戰發展聯盟（ G League）期間多次展現驚人的得分技巧，曾在芝加哥公牛體系的風城公牛單場砍下50分的瘋狂表現，在北美職籃系統累積了完整訓練背景與能量。隨後轉戰加拿大精英籃球聯賽（CEBL），於多支球隊效力並屢有亮眼表現，期間也入選聯盟年度陣容，展現外線火力與穩定輸出。

在結束北美賽季後，杰倫曾前往歐洲賽場發展，提升比賽經驗與對不同體系的適應性。近年他加入中國大陸CBA，在競爭激烈的賽事中保持一定貢獻，在CBA南京同曦的2024–25賽季，他出賽32場，場均約12.5分、3.6籃板、2助攻與1抄截，展現穩定貢獻。成熟的攻擊選擇與比賽節奏掌握。其跨聯盟的豐富經驗，使他具備在多元戰術中迅速融入的能力。

杰倫的加入將補強球隊後場深度並提升進攻層次，球團也期待具備競爭力的杰倫，擁有良好的自主進攻能力與外線威脅，能盡快融入團隊文化，為球隊帶來實質的場上貢獻。

籃球
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

經典賽／感謝大谷翔平加入 井端弘和：會打造讓日本球迷興奮的球隊

NBA／高齡、高薪成最大阻力 健康的AD交易價值仍有限

MLB／坦言看道奇獨強會擔心 洋基老闆：但花最多錢不等於奪冠

NBA／太陽釀茶壺風暴 老闆伊許比亞控訴兩股東敲詐勒索

相關新聞

TPBL／曾在發展聯盟爆砍50分 國王簽下美籍得分好手杰倫 

新北國王隊今天宣布簽下美籍得分後衛杰倫（Jalen Harris），補強球隊後場戰力，杰倫具備速度、得分爆發力，擅長利用...

TPBL／海神護海洋 球星聯手淨灘

高雄全家海神隊與遠雄集團、遠雄文教公益基金會昨天第3度舉辦「攜手同心護海洋」淨灘活動，前進高雄著名漁獲產地梓官蚵仔寮漁港...

籃球／U19籃球聯盟Rising全員得分達標 翁晟凱砍32分「另類5x5」

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟23日開箱新場地——位在內湖的德明財經科技大學籃球場，U15的Rising隊開出慶祝...

TPBL／海神找來克力斯 和艾德續前緣

高雄全家海神職業籃球隊今天宣布克羅埃西亞大前鋒「KK」克力斯（Kristijan Krajina）加盟。34歲的克力斯過...

TPBL／背靠背得分多一倍 高錦瑋透露：有加練

面臨5天3戰考驗的桃園台啤永豐雲豹，雖中斷開季6連勝，但今天挺過「背靠背」考驗，今天在洋將克羅馬休兵下仍以100：77大...

TPBL／夢想家飆破紀錄24記三分彈 轟垮戰神再寫新猷

福爾摩沙夢想家隊今天對台北台新戰神隊之戰火力全開，上半場就以破6成的命中率飆進17記三分彈，改寫聯盟紀錄；下半場夢想家再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。