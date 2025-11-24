TPBL／海神護海洋 球星聯手淨灘

高雄全家海神隊與遠雄集團、遠雄文教公益基金會昨天第3度舉辦「攜手同心護海洋」淨灘活動，前進高雄著名漁獲產地梓官蚵仔寮漁港沙灘，今年更有合作夥伴國揚集團旗下漢來美食熱情響應，及梓官區當地學校梓官國中籃球隊、師生共同參與，以實際行動維護難能可貴的生態美景，並在日常生活中建立垃圾減量、環保分類習慣，落實環境永續理念並傳承給下一代。

高雄全家海神隊自2024年起與遠雄集團共同合作，以實際行動呼應守護海洋環境，從旗津海灘、林園區的月牙灣沙灘到蚵仔寮沙灘，在所到之處帶走海廢只留足跡，再交由高雄市政府環保局協助清運，希望向大眾傳遞海洋永續、環保教育的重要性。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，今年前進梓官蚵仔寮漁港，是因為這裡不僅是高雄知名的漁獲產地，也是沿海生態與地方生活緊密相連的重要場域，「透過淨灘，我們希望讓孩子與在地居民親身感受海洋生態的珍貴，理解人類活動對海洋的影響。不僅淨灘，基金會更長期推動海洋教育與籃球教育，邀請球員與學生面對面交流，分享運動精神與面對挑戰的態度，讓永續意識從知識到行動逐步落地，成為推動改變的力量。」

漢來美食吳若寧副總說：「漢來美食致力於永續餐飲，從在地、有機履歷到永續海鮮食材，我們深信「美味」應與「永續」並行。海洋孕育無數生命，也是餐飲文化的重要根源。漢來美食希望透過響應高雄全家海神職籃淨灘活動，以行動守護永續海洋，落實生態保護，也喚起社會大眾對環境保育的重視。漢來美食將持續以企業的力量，推動綠色餐飲與社會共好，為乾淨海洋與永續未來盡一份心力。」

梓官國中校長楊玥玟表示，能與在地職業球隊共同投入公益，是難得且具有教育意義的經驗。透過淨灘活動，不只讓學生們學習到環境保護的重要性，也培養團隊合作與公民意識。她感謝海神隊的邀請，與偶像及志工們一同清理岸際垃圾，展現運動員的社會責任感，更在實際行動中體會「愛護家園」的價值。未來將持續推動環保教育與社區連結，帶領學生以健康、正向的方式回饋社會，讓運動精神在校園與社區持續發光。

首度來到蚵仔寮漁港的海神新人「Mayaw」廖偉皓也將淨灘初體驗獻給海神，來自山與海環繞的台東都蘭的他，對海洋有份特別的情感與崇敬，「很開心有機會能實際參與淨灘，除了身體力行，恢復海灘應有的美貌，也提醒著我們珍惜大自然。沒辦法參與淨灘的朋友，也能從垃圾減量、使用環保餐具做起，一起做環境永續的神隊友。」 胡瓏貿。圖／高雄全家海神隊提供 艾德、余純安。圖／高雄全家海神隊提供 蘇文儒。圖／高雄全家海神隊提供