籃球／U19籃球聯盟Rising全員得分達標 翁晟凱砍32分「另類5x5」

聯合報／ 即時報導
U15的3A組Rising隊翁晟凱（左）達成另類「5x5」數據。圖／U19籃球聯盟提供
U15的3A組Rising隊翁晟凱（左）達成另類「5x5」數據。圖／U19籃球聯盟提供

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟23日開箱新場地——位在內湖的德明財經科技大學籃球場，U15的Rising隊開出慶祝行情，達成「全員得分」成就，終場73：36輕取Eagles隊，在競爭激烈的3A組保住前四席次。

U15的3A組多達8隊，除了東山中學外皆為俱樂部球隊。TYPA Dragons以5勝1敗獨走，Rising今天贏球後以3勝2負暫居第4。

Rising此役全員皆兵，教練黃致翰定下「每個人都要得分」任務，在第4節尾聲彭育紘抓下進攻籃板補進後達標，全隊歡聲雷動，在最近距離見證的隊友柯允中更是興奮振臂。

柯允中今天全場10分、12籃板，雖然只有2助攻，他不斷替隊友尋找機會，展現團隊精神，他賽後笑說：「其實平常沒有那麼客氣，但今天教練的任務就是這樣，看隊友得分我們也很開心。」

就讀康橋國中八年級的柯允中去年才接受正規籃球訓練，不過打了一年選擇離隊，「校隊跟想像的不太一樣，剛好有朋友說Rising要成立，就來打看看，在這邊學了很多卡位、籃板技巧，以及如何跟隊友配合。」

柯允中的偶像偏復古，是NBA傳奇中鋒「俠客」Shaquille O’Neal，大歐2006年最後一次奪冠時他甚至還沒出生，「有看過他的影片，很喜歡他的風格，內線破壞力很強。」

Rising教練黃致翰今天給選手很高評價，他透露無論是外線壓迫防守或是快攻、陣地戰戰術都有達到要求，尤其是分享球權做得很好，「其實我們球隊才成立半年左右，每周練一次而已，但孩子們真的很喜歡打球，也都滿聽話的。」

對籃球充滿熱情的包括今天全場焦點，獨得32分、6籃板、5助攻、6抄截，不過也有8次失誤，達成另類「5x5」數據的翁晟凱，而且命中率高達65.2%，手感火燙，「昨天住隊友（陳又立）家，睡得很飽，所以今天可以有好表現。」

跟柯允中一樣，翁晟凱原本也是復興國中校隊，今年因課業選擇退出，但沒有放棄最愛的籃球，在外鬥牛時正好遇上Rising的球員，雙方不打不相識，因而結緣，「其實我本來就有離隊的心理準備了，覺得該好好讀書，但我還是很喜歡打球，希望假日可以找點比賽打。」

戴著眼鏡征戰的翁晟凱外表斯文，球風飄逸，場外功課也不錯，「媽媽一直很支持我有自己的興趣，我對自己的承諾就是要把課業顧好，成績允許的話一定會繼續打下去。」

同組另一場賽事，Big Ballers隊以41：34險勝Daball隊，前者的黃鴻恩得到15分、9籃板，林昊緯13分、5助攻，後者張恩誠則是狂抓17籃板，不愧為目前分組籃板王。

U19籃球聯盟賽事均於官方Youtube（https://www.youtube.com/@u19.league）平台直播，更多資訊請上官網查詢。

U19籃球聯盟再度開箱新球場「內湖德明財經科技大學籃球場」。圖／U19籃球聯盟提供
U19籃球聯盟再度開箱新球場「內湖德明財經科技大學籃球場」。圖／U19籃球聯盟提供
U15的3A組Rising隊教練黃致翰定下「每個人都要得分」任務。圖／U19籃球聯盟提供
U15的3A組Rising隊教練黃致翰定下「每個人都要得分」任務。圖／U19籃球聯盟提供

