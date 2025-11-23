快訊

TPBL／海神找來克力斯 和艾德續前緣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神宣布克力斯加盟。圖／海神提供
海神宣布克力斯加盟。圖／海神提供

高雄全家海神職業籃球隊今天宣布克羅埃西亞大前鋒「KK」克力斯（Kristijan Krajina）加盟。34歲的克力斯過去3年效力新北中信特攻，除了期待與艾德再續前緣，也對與海神隊友並肩作戰感到興奮，且不忘打趣說：「回到台灣感覺很棒，期待在神隊友面前出賽，這次是主隊身分不再是客隊了！」

克力斯生涯前期多在歐洲賽場拼搏，拉脫維亞、羅馬尼亞、瑞士、比利時到波蘭，2022年轉戰亞洲，他與艾德穩健的歐陸連線幫助特攻奪下該季冠軍，上季繳出場均14.5分、10.1籃板、2.1助攻表現，本季返鄉效力杜布拉瓦隊（Dubrava Furnir），場均9.3分、6.6籃板、1.3助攻。

「我的目標就是盡可能幫助海神拿下越多勝利。」過去3年與海神交手無數，克力斯十分了解海神核心，「海神的球風就是永不放棄，團隊籃球。儘管20分落後，總能抓住逆轉機會，每次都是硬仗。陣中也有許多優秀本土球員，即使遭遇傷兵潮，總會有人挺身而出。」

球迷熟悉的歐陸雙塔將再現，克力斯說：「很興奮能再度與艾德同隊，我們曾攜手完成不少成就，希望到海神也能複製表現。」

