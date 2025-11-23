TPBL／背靠背得分多一倍 高錦瑋透露：有加練

面臨5天3戰考驗的桃園台啤永豐雲豹，雖中斷開季6連勝，但今天挺過「背靠背」考驗，今天在洋將克羅馬休兵下仍以100：77大勝新北中信特攻，其中當家後衛高錦瑋攻下本土最高19分，一甩昨天命中率不佳小低潮，他透露改變原因就是「昨晚留下來加練」，透過練習找回手感。

雲豹昨天驚險以2分差擊敗新北國王，高錦瑋全場10投僅3中攻下9分，不過今天三分球7投5中轟下全隊次高分，其中第三節4投3中的外線更助隊打出單節22：13攻勢拉開差距，加上特攻第四節僅拿14分，讓雲豹寫下23分大勝。

今天得分超過昨天兩倍，高錦瑋笑說：「昨天晚上有留下來加練一下，但我覺得最重要保持平常心，感謝隊友相信我，把球傳給我。」他認為進攻多少會有起伏，身為後衛重點要保持好節奏，像球隊本季碰特攻的球流動都特別好，防守策略也能成功執行，是收下對戰3連勝原因。

雲豹今天5人得分兩位數，本季加入的替補後衛曹薰襄今天也有10分表現，他表示現在團隊氛圍很好，「重點不是贏了多少場，而是輸球後可以谷底反彈。」雲豹輸給高雄全家海神吞下本季首敗後，主場2連勝再入袋，目前8勝1敗戰績仍居聯盟龍頭。

特攻當家球星「黑豹」阿巴西因入選中華隊備戰世界盃資格賽缺陣，洋將馬可也因傷免戰，上半場雖只落後2分，但下半場合計僅拿27分，苦吞4連敗。今天成球隊唯一得分兩位數的謝亞軒提到，少了阿巴西和馬可，進攻火力上有一定的落差，「我覺得巴西他們前幾場帶傷上場，賦予我的任務和應該承擔的責任，就是去做到更多，今天這場比賽對我來說應該可以做得更好。」