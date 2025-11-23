TPBL／夢想家飆破紀錄24記三分彈 轟垮戰神再寫新猷

福爾摩沙夢想家隊今天對台北台新戰神隊之戰火力全開，上半場就以破6成的命中率飆進17記三分彈，改寫聯盟紀錄；下半場夢想家再持續追加外線，三節沒打完得分就破百，最終以全場24顆三分球的新紀錄以128：117留下主場4連勝。

夢想家上半場三分球28投17中，全隊有8人投進外線；戰神在剛過20歲生日的新人謝銘駿上半場17分發揮，包括第二節的壓哨三分球助陣下，兩節打完還以67：71緊咬比分，但夢想家第三節再轟下35分，得分破百下帶著兩位數領先進入決勝節。

最後3分鐘，握有127：108的夢想家走馬換將，本季出賽較少的簡偉儒和史承平都上場；戰神雖有洋將洛夫頓連連飆2記三分球縮小比分，但反撲仍失利，讓夢想家以11分之差收下本季第5勝，回到5成勝率。

今年臨危受命接掌夢想家兵符的簡浩，帶隊走過開季3連敗低潮，笑說從沒懷疑過接下球隊，「這個路程一定會遇到很多困難，如何團結起來，利用溝通修改我們的東西，相信後面會愈來愈順。」他提到，球隊利用先前10天沒賽程的空檔修改進攻和防守，「感覺大家現在打比較順，比較有共識，知道場上要做什麼事，所以打得會比較順一點。」

夢想家團隊24顆三分球同樣寫下聯盟新猷，單場128分也改寫上季自己保持的123分單場最高得分，且兩場比賽對手都是戰神。

寫下得分紀錄的夢想家，團隊4人得分超過20分，馬建豪投進5記三分球在內的27分最高，洋將恩尼斯23分，湯普金斯三分球12投6中攻下22分，霍爾曼20分、12籃板；戰神以洛夫頓29分最高，威力斯26分、錢肯尼24分，謝銘駿的17分都集中在上半場。 馬建豪投進5記三分球在內的27分。圖／夢想家提供