TPBL／莊博元關鍵抄截、克羅馬補進致勝分 雲豹逆轉賞國王2連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹逆轉擊敗國王後全隊在場上慶祝。圖／TPBL提供
剛在上一戰吞下本季首敗的桃園台啤永豐雲豹，今天繼續在主場迎戰新北國王，儘管前三節大部分時間都處於落後，但雲豹莊博元在倒數11秒關鍵抄截後上籃，雖然遭到李愷諺封阻，但克羅馬補籃完成致勝一擊，最終以103：101逆轉險勝，賞給國王2連敗。

近期換帥後打出新氣象的國王，今天客場出賽開局手感火燙，桑尼、李愷諺與傑登三位先發合力砍下25分，幫助國王首節取得31：23領先；雲豹在第二節開始反撲，克羅馬不斷衝擊禁區，另一名洋將迪亞洛也給予火力支援，讓雲豹將差距縮小到僅剩5分。

易籃後，雲豹一度拉近到2分差，但國王隨即回敬一波攻勢再度擴大領先，不過節末迪亞洛連續在禁區取分，雲豹持續將差距縮小，第四節雲豹靠著米勒的連續得手反超3分，但雙方隨即陷入拉鋸。

讀秒階段，呂政儒助攻傑登在籃下命中，米勒隨後兩罰中一，兩隊戰成平手，比賽最後11秒雲豹莊博元成功預判抄截，雖然反快攻上籃遭李愷諺封阻，但克羅馬仍跟進補籃完成致勝攻勢，國王最後一擊未果，雲豹以103：101戲劇性收下勝利。

雲豹今天以克羅馬攻下31分、9籃板、6助攻、4抄截表現最佳，林信寬則是替補上陣攻下12分；至於國王桑尼攻下25分、10籃板，李愷諺16分、14助。

籃球 TPBL 雲豹 新北國王

