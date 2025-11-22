聽新聞
TPBL／高國豪轟28分白忙一場 攻城獅遭夢想家斷3連勝
在開季6連勝的桃園台啤永豐雲豹於日前遭到中斷連勝後，3連勝的新竹御嵿攻城獅也在今天踢到鐵板，在作客福爾摩沙夢想家的比賽中，遭到夢想家6人得分上雙得多點開花攻勢轟炸，最終以98：113終止近期3連勝。
攻城獅本賽季在洋將陣容大洗牌，以及本土球員逐漸找回進攻侵略性的情況下，開季前6場比賽拿下4勝2敗佳績，近期更是拉出一波3連勝，而今天作客夢想家主場，攻城獅卻在防守端無法壓制對手。
儘管開季表現不如預期，但夢想家今天首節就在林俊吉替補上陣轟進2顆三分球領軍下，單節團隊投進5顆三分球，建立領先優勢，儘管攻城獅第二節在高國豪單節進帳11分領軍下展開反撲，但夢想家也緊抓攻城獅禁區防線不足的漏洞，頻頻撕裂對手防線，上半場打完還是保有5分領先。
易籃後夢想家替補球員也加入搶分行列，包括馬建豪、霍爾曼攜手先發的湯普金森三人在該節就拿下21分，反觀攻城獅的進攻手感卻是稍稍降溫，讓夢想家擴大領先差距到雙位數，最終夢想家也以15分差距中斷攻城獅3連勝。
夢想家今天共6人得分上雙，霍爾曼攻下20分、8籃板、6助攻，恩尼斯則有19分、12籃板，馬建豪則有16分進帳；至於攻城獅高國豪與克雷格皆攻下28分，提傑也有13分，但也是團隊唯三得分上雙的球員，開季表現亮眼的德魯僅拿下5分、6籃板。
對於今天攻下113分創下球隊賽季新高，馬建豪賽後說：「這是我們這整個禮拜針對攻城獅區域防守準備很到位。我最近因為有一些傷勢問題起伏很大，對自己表現不是很滿意，但教練團很幫助我，叫我做一些簡單的事、拚防守，今天應該是有做到他的要求。」
談到夢想家開季表現不如預期，不過近幾戰都打出競爭力，馬建豪也向球迷喊話，「雖然我們現在戰績不是很好，也知道大家有點擔心和失望，但我們會努力、拚命拿下勝利。」
