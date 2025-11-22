世界盃男籃／中華隊第5、日本第9 官方公布亞太區資格賽戰力排名

2027年世界盃籃球賽亞太區資格賽即將開打，FIBA官網公布戰力排行榜，中華隊排在第5名，南韓只有第7、日本第9。

官方昨晚發文公布戰力榜，依序是澳洲、伊朗、中國、紐西蘭、中華隊、黎巴嫩、南韓、菲律賓、日本、約旦、沙烏地阿拉伯、關島、卡達、敘利亞、伊拉克和印度。

報導指出，陳盈駿以及帶領中華隊打進2025亞洲盃8強的主力將再次出征，雖然賀家兄弟不會出征，但這次把林書緯納入陣中，毫無疑問，他的加入對球隊實力是重大補強，也替即將對上日本的比賽增添更多勝算。

中華男籃將於11月28日客場首戰日本，16人名單包含陳盈駿、林庭謙、關達祐、林書緯、游艾喆、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、蔡宸綱、周桂羽、雷蒙恩、譚傑龍、高柏鎧、謝宗融、曾祥鈞及阿提諾。

世界盃亞太區資格賽今年共分為4組，中華隊與日本、中國、南韓分在B組，形成東亞內戰，分組前3名的球隊將能晉級到第二輪賽事，最終將取7隊晉級世界盃會內賽。

亞洲區資格賽戰力排名。截圖自FIBA官網