快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／Linsanity Forever 國王12月28日正式引退林書豪球衣 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北國王將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題周」，並為林書豪舉行球衣退休儀式。圖／新北國王提供
新北國王將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題周」，並為林書豪舉行球衣退休儀式。圖／新北國王提供

已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵，新北國王今天宣布，將於12月27、28日在新莊城堡舉辦「傳奇榮耀主題周」，並於28日賽後進行「Linsanity Forever」林書豪球衣退休儀式，帶領球迷回顧他的生涯軌跡，見證他職業生涯的重要時刻。

林書豪2012年在NBA引爆轟動全球的「林來瘋」旋風，在紐約尼克創下連勝佳績、屢次上演逆襲好戲。在NBA征戰9年當中，更成為首位贏得NBA總冠軍的亞裔美國球員，他的影響力也在全球華人中建立起具象徵性的地位。他從未被看好的新秀一路打出深植人心的勵志故事。生涯幾經挑戰，深深影響著無數球迷，更是他成為NBA傳奇之一的魅力。

2023年林書豪加盟國王後，兄弟聯手成真，再次掀起熱烈話題，他以豐富經驗與職業態度帶動隊友成長，也留下許多難忘的經典時刻。本次 「Linsanity Forever」球衣退休儀式以「永恆、傳承、啟發」為活動主軸，邀請球迷重溫他的籃球旅程，從全球矚目的Linsanity，到他在職籃舞台上的影響力，凝聚屬於他的精神與傳承。

迎接「傳奇榮耀主題周」，球團同步公布 12 月紀念套票與單場票的販售資訊，將於11月24日中午12點起，率先開放季票球迷優先購買，同日晚上6點則開放王道銀行卡友優先購。自11月25日中午12點起全面開賣。而單場票將於12月6日中午12點起開放季票球迷優先購買； 晚上6點開放王道銀行卡友優先購買；並於12月7日中午12點全面開放球迷購票。更多活動內容請球迷持續關注新北國王官方社群媒體平台，一同參與 「Linsanity Forever」 的重要時刻。

籃球

延伸閱讀

世界盃男籃／林書緯穿中華隊球衣「夢想成真」 還沒跟林書豪分享喜悅

籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶

NBA／知名節目成員稱里夫斯是「新林書豪」引美國網友熱議

EASL／沒林書豪了！國王外援桑尼要大家做好自己

相關新聞

TPBL／Linsanity Forever 國王12月28日正式引退林書豪球衣 

已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵，新北國王今天宣布，將於12月27、28日在新...

TPBL／朱雲豪多次違反隊規 攻城獅懲處禁賽加扣薪一個月 

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，球員朱雲豪自休賽季以來，多次違反隊規與團隊紀律，經球團內部開會討論後，決定自即日起對...

世界盃男籃／林書緯穿中華隊球衣「夢想成真」 還沒跟林書豪分享喜悅

現年33歲的林書緯生涯首度入選台灣男籃代表隊，將征戰2027世界盃亞洲區資格賽；他今天開心表示，拿到球衣很興奮，就像夢想...

世界盃男籃／旅日第二年暫居助攻王 游艾喆盼利用小優勢幫助中華隊

旅日籃球好手游艾喆今年開季幫助B聯盟滋賀湖泊隊打出驚喜佳績，個人數據也從首季的5.1分、3.4助攻提升至8.9分、7.6...

世界盃男籃／成中華隊最老菜鳥 林書緯坦言有點尷尬

年中取得FIBA本土球員認證的新北國王隊後衛林書緯，今年世界盃亞太區資格賽首度入選16人名單，還有望成為中華隊「最老菜鳥...

世界盃男籃／兩度經歷和平慘案 陳盈駿談再戰日本：大環境已不同

中華男籃7年前在世界盃亞洲區資格賽最後一戰以40分差距不敵日本，寫下難堪的「和平慘案」，今年兩國又將在世界盃亞太區資格賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。