快訊

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

輝達投資10億元設台灣總部！經濟部：2個月前已核准

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／朱雲豪多次違反隊規 攻城獅懲處禁賽加扣薪一個月 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
朱雲豪。圖／TPBL提供
朱雲豪。圖／TPBL提供

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，球員朱雲豪自休賽季以來，多次違反隊規與團隊紀律，經球團內部開會討論後，決定自即日起對其祭出「扣薪一個月」及「禁賽一個月」之懲處。

攻城獅球團重視團隊紀律與職業態度，所有成員皆應以專業、自律與責任心維護團隊文化。球團將持續確保訓練品質與團隊紀律，期待所有球員共同以行動展現對球隊與球迷的承諾。

新竹御嵿攻城獅宣布對朱雲豪祭出扣薪與禁賽處分。圖／新竹御嵿攻城獅提供
新竹御嵿攻城獅宣布對朱雲豪祭出扣薪與禁賽處分。圖／新竹御嵿攻城獅提供

籃球

延伸閱讀

大魯閣10億出手2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

比京華城多？指林智堅讓新竹兒童醫院容積率暴增 法院判陳智菡賠30萬

足球／北韓球員「碰拳還是揍人？」 日網友怒轟：應該要禁賽

TPBL／攻城獅不一樣了 主場開幕拉2連勝德魯獲選單周MVP

相關新聞

TPBL／Linsanity Forever 國王12月28日正式引退林書豪球衣 

已於今年正式宣布退休的林書豪，在結束15年職業生涯後，他的影響力仍持續發酵，新北國王今天宣布，將於12月27、28日在新...

TPBL／朱雲豪多次違反隊規 攻城獅懲處禁賽加扣薪一個月 

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，球員朱雲豪自休賽季以來，多次違反隊規與團隊紀律，經球團內部開會討論後，決定自即日起對...

世界盃男籃／林書緯穿中華隊球衣「夢想成真」 還沒跟林書豪分享喜悅

現年33歲的林書緯生涯首度入選台灣男籃代表隊，將征戰2027世界盃亞洲區資格賽；他今天開心表示，拿到球衣很興奮，就像夢想...

世界盃男籃／旅日第二年暫居助攻王 游艾喆盼利用小優勢幫助中華隊

旅日籃球好手游艾喆今年開季幫助B聯盟滋賀湖泊隊打出驚喜佳績，個人數據也從首季的5.1分、3.4助攻提升至8.9分、7.6...

世界盃男籃／成中華隊最老菜鳥 林書緯坦言有點尷尬

年中取得FIBA本土球員認證的新北國王隊後衛林書緯，今年世界盃亞太區資格賽首度入選16人名單，還有望成為中華隊「最老菜鳥...

世界盃男籃／兩度經歷和平慘案 陳盈駿談再戰日本：大環境已不同

中華男籃7年前在世界盃亞洲區資格賽最後一戰以40分差距不敵日本，寫下難堪的「和平慘案」，今年兩國又將在世界盃亞太區資格賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。