TPBL／朱雲豪多次違反隊規 攻城獅懲處禁賽加扣薪一個月 

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，球員朱雲豪自休賽季以來，多次違反隊規與團隊紀律，經球團內部開會討論後，決定自即日起對其祭出「扣薪一個月」及「禁賽一個月」之懲處。

攻城獅球團重視團隊紀律與職業態度，所有成員皆應以專業、自律與責任心維護團隊文化。球團將持續確保訓練品質與團隊紀律，期待所有球員共同以行動展現對球隊與球迷的承諾。

新竹御嵿攻城獅宣布對朱雲豪祭出扣薪與禁賽處分。圖／新竹御嵿攻城獅提供