中央社／ 台北20日電
林書緯生涯首度入選台灣男籃代表隊。記者葉信菉／攝影
現年33歲的林書緯生涯首度入選台灣男籃代表隊，將征戰2027世界盃亞洲區資格賽；他今天開心表示，拿到球衣很興奮，就像夢想成真，但也透露還沒跟哥哥林書豪分享喜悅。

已經在台灣職籃征戰多年的林書緯，直到今年7月底，才獲得國際籃球總會（FIBA）認證他為台灣本土球員，這也意味著，林書緯能代表台灣男籃出賽。

這次世界盃男籃資格賽，林書緯首度入選台灣代表隊，他今天接受媒體訪問時難掩興奮之情地說：「真的蠻Cool的，這件球衣（台灣隊）也看了好幾年，沒想到有一天真的可以拿到。」

林書緯提到，雖然是夢想成真，但也真的會有壓力，畢竟這是代表國家出去比賽，他笑著表示，「我還沒跟哥哥（林書豪）說，也還沒跟他炫耀過。」

雖然是國家隊菜鳥，林書緯卻是全隊年紀最大的球員，讓他自嘲有些尷尬，「剛報到的時候誰都不認識，很像第1天到富邦勇士的感覺，幸好跟周桂羽當過隊友，所以也慢慢跟其他球員熱絡起來。」

談到首戰就要在客場對日本，林書緯強調，「日本是奧運男籃隊伍中唯一的亞洲球隊，他們是世界級的球隊，要打敗他們並不容易，但這2年東超的經驗對我幫助很大，至少都有對過日本職籃最強的後衛群。」

籃球
相關新聞

世界盃男籃／兩度經歷和平慘案 陳盈駿談再戰日本：大環境已不同

中華男籃7年前在世界盃亞洲區資格賽最後一戰以40分差距不敵日本，寫下難堪的「和平慘案」，今年兩國又將在世界盃亞太區資格賽...

世界盃男籃／成中華隊最老菜鳥 林書緯坦言有點尷尬

年中取得FIBA本土球員認證的新北國王隊後衛林書緯，今年世界盃亞太區資格賽首度入選16人名單，還有望成為中華隊「最老菜鳥...

世界盃男籃／林書緯穿中華隊球衣「夢想成真」 還沒跟林書豪分享喜悅

現年33歲的林書緯生涯首度入選台灣男籃代表隊，將征戰2027世界盃亞洲區資格賽；他今天開心表示，拿到球衣很興奮，就像夢想...

男籃世界盃／旅日第二年暫居助攻王 游艾喆盼利用小優勢幫助中華隊

旅日籃球好手游艾喆今年開季幫助B聯盟滋賀湖泊隊打出驚喜佳績，個人數據也從首季的5.1分、3.4助攻提升至8.9分、7.6...

男籃世界盃／中華隊迎日本主客場挑戰 陳盈駿保持挑戰者心態

2027卡達籃球世界盃亞大區資格賽第一階段賽事，中華隊將於11月28日作客日本主場，並於12月1日在新莊迎戰日本，在今天...

TPBL／蘇文儒戴高錦瑋送的髮帶 飆生涯新高31分

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天以112比90擊敗台啤永豐雲豹，終止近期6連敗；而後衛蘇文儒特別戴上好友高錦瑋...

