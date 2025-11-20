世界盃男籃／林書緯穿中華隊球衣「夢想成真」 還沒跟林書豪分享喜悅

現年33歲的林書緯生涯首度入選台灣男籃代表隊，將征戰2027世界盃亞洲區資格賽；他今天開心表示，拿到球衣很興奮，就像夢想成真，但也透露還沒跟哥哥林書豪分享喜悅。

已經在台灣職籃征戰多年的林書緯，直到今年7月底，才獲得國際籃球總會（FIBA）認證他為台灣本土球員，這也意味著，林書緯能代表台灣男籃出賽。

這次世界盃男籃資格賽，林書緯首度入選台灣代表隊，他今天接受媒體訪問時難掩興奮之情地說：「真的蠻Cool的，這件球衣（台灣隊）也看了好幾年，沒想到有一天真的可以拿到。」

林書緯提到，雖然是夢想成真，但也真的會有壓力，畢竟這是代表國家出去比賽，他笑著表示，「我還沒跟哥哥（林書豪）說，也還沒跟他炫耀過。」

雖然是國家隊菜鳥，林書緯卻是全隊年紀最大的球員，讓他自嘲有些尷尬，「剛報到的時候誰都不認識，很像第1天到富邦勇士的感覺，幸好跟周桂羽當過隊友，所以也慢慢跟其他球員熱絡起來。」

談到首戰就要在客場對日本，林書緯強調，「日本是奧運男籃隊伍中唯一的亞洲球隊，他們是世界級的球隊，要打敗他們並不容易，但這2年東超的經驗對我幫助很大，至少都有對過日本職籃最強的後衛群。」