男籃世界盃／旅日第二年暫居助攻王 游艾喆盼利用小優勢幫助中華隊

旅日籃球好手游艾喆今年開季幫助B聯盟滋賀湖泊隊打出驚喜佳績，個人數據也從首季的5.1分、3.4助攻提升至8.9分、7.6助攻，助攻還高居聯盟之冠，對於這次回台為中華隊效力，他也期待分享與日本隊幾名選手交手的情資幫上球隊。

游艾喆所屬的滋賀湖泊今年開季前18場比賽打出5成勝率，在所屬分區暫居第7名，他也獲得教練團重用，平均上場時間由上季18分鐘提升至30分鐘，數據大幅成長，更以平均7.6次助攻高居聯盟助攻王。

談到本季的好表現，游艾哲表示，球隊在本土陣容沒有太多異動的情況下，儘管加入3個新洋將，但與團隊的磨合和化學效應也愈來愈好，尤其自己旅日首季仍在球隊尋找定位，在場上也打得比較猶豫，但經過這一年的磨合後，更清楚自己和團隊需要的東西，也希望將好表現延續到賽季結束，至於拿不拿助攻王是其次。

對於這次返台為中華隊效力，並有望隨隊在世界盃資格賽第一階段遭遇日本，游艾喆也直言，與日本隊部分對手都有過交手紀錄，包括富永啟生、安藤誓哉，「自己對於他們幾個可能比較熟悉一點，可以給隊友一些建議，希望能利用這一點小優勢幫助球隊。」