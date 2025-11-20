世界盃男籃／成中華隊最老菜鳥 林書緯坦言有點尷尬

年中取得FIBA本土球員認證的新北國王隊後衛林書緯，今年世界盃亞太區資格賽首度入選16人名單，還有望成為中華隊「最老菜鳥」，讓林書緯直言，「有點尷尬。」

林書緯今年取得FIBA本土球員資格，並首度入選中華隊16名單，33歲的他在這次劉錚並未入選的情況下，也成為全隊年紀最大的球員，甚至比隊長陳盈駿還大一歲，在今天記者會上笑說：「我是菜鳥，但可是我也是最老的，這感覺好像有點尷尬。」

對於有機會披上中華隊戰袍在世界盃資格賽登場迎戰世界豪強，林書緯坦言算是圓了一個夢想，「如果你以前問我，我有機會打中華隊，你會想要嗎？我一定會說想要啊，但只是要成為本土球員，是一個很複雜的東西，所以也沒有多想什麼。」

林書緯表示，打國家隊多少都會有壓力，但也是肯定和榮耀，能夠跟一些最頂級球員成為隊友，並且有一樣的目標是很難得機會，尤其日本還是代表亞洲打過奧運的難纏球隊，讓他相當期待。