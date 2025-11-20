世界盃男籃／兩度經歷和平慘案 陳盈駿談再戰日本：大環境已不同

中華男籃7年前在世界盃亞洲區資格賽最後一戰以40分差距不敵日本，寫下難堪的「和平慘案」，今年兩國又將在世界盃亞太區資格賽碰頭，身為當年陣中一員的隊長陳盈駿表示，台灣籃球經過過去幾年職籃的發展，以及日前亞洲盃的好表現，確實增添一些信心，但也會繼續保持挑戰者心態面對日本。

中華隊這次世界盃資格賽與日本、南韓、中國大陸分在同組，第一階段兩場賽事將與日本進行主客場對決，希望能揮別7年前世界盃資格賽、5年前亞洲盃資格賽輸給日本40分與39分的兩度「和平慘案」的陰影；陳盈駿身為這次中華隊陣中唯一歷經過第一次「和平慘案」的球員，坦言對這次交手相當期待。

陳盈駿認為，比起7年前台灣籃球大環境，現在有很大改變，當時日本已經有發展多年的職業聯賽，台灣卻還沒有職業聯賽，但經歷過這麼多年的改變，台灣不僅已經有職業聯賽，也在日前亞洲盃打出不錯成績，對這次交手信心上確實有很大幫助。

他說：「我們就挑戰他們，因為他們已在大舞台證明過自己，我們要做的就是先把自己調整好，因為日本不論團隊凝聚力、打法、默契還是配合度都很值得我們學習，包括在場上做決定和選擇都不會拖泥帶水。」

談到這次中華隊也有不少新血加入和回歸，包括「最老的菜鳥」林書緯和阿提諾，陳盈駿表示，將會協助他們盡快融入總教練圖奇的體系，「畢竟我們現在才集訓4天，他們也都還在熟悉體系，不過他們個人能力都很好，教練目前也還沒有打太多戰術，就是慢慢加入，讓他們慢慢記。」