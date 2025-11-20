男籃世界盃／中華隊迎日本主客場挑戰 陳盈駿保持挑戰者心態

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華男籃16人名單成員。記者劉肇育／攝影
中華男籃16人名單成員。記者劉肇育／攝影

2027卡達籃球世界盃亞大區資格賽第一階段賽事，中華隊將於11月28日作客日本主場，並於12月1日在新莊迎戰日本，在今天的記者會上中華隊16人名單球員齊聚一堂，其中隊長陳盈駿就強調，日本已在世界舞台證明過自己，中華隊將保持挑戰者心態面對這兩場賽事。

世界盃亞大區資格賽今年共分為4組，其中中華隊與日本、中國大陸、南韓分在B組，形成東亞內戰，分組前3名的球隊將能晉級到第二輪賽事，最終將取7隊晉級世界盃會內賽。

而中華隊在第一階段賽事將先遭遇強敵日本，這次16人名單中包括旅外球員陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆皆入選，另外今年取得本土球員資格的林書緯也首度出現在名單上，雙歸化球員阿提諾與高柏鎧也將供選用。

對於第一階段賽事備戰狀況，總教練圖奇表示，世界盃舞台並不是每個國家都能參加，這是籃球最高殿堂，儘管中華隊這一次行程比較緊湊，但我們球員已經習慣這樣賽程，也展現高度專注度在訓練中，「這次有4位新進選手，只有5位是先前階段有留下的，有觀察到選手在訓練上非常認真，也有掌握這次進攻與防守重點。」

而這次擔任隊長的陳盈駿也表示，「我將會以身作則，來面對這次困難的挑戰，因為日本在亞洲和世界舞台都已經證明過自己，我們會以挑戰者心態去面對這場比賽。」

至於今年年中才取得FIBA本土球員資格，並首度入選中華隊16人名單的林書緯則說：「很榮幸有這個機會，我會盡我努力對團隊做出貢獻。準備上面跟隊友愈來愈掌握彼此習慣，我跟其他人可能沒那麼熟，第一次當隊友，慢慢找到默契。」

籃球
