美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

TPBL／蘇文儒戴高錦瑋送的髮帶 飆生涯新高31分

中央社／ 桃園19日電
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神19日作客桃園巨蛋，以112比90擊敗桃園台啤永豐雲豹，終止近期6連敗；海神本土後衛蘇文儒（中）此役飆進6記三分球，狂轟職業生涯新高31分，助隊搶下客場重要的1勝。圖／TPBL提供
台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天以112比90擊敗台啤永豐雲豹，終止近期6連敗；而後衛蘇文儒特別戴上好友高錦瑋送的髮帶，剛好狂飆生涯新高31分。

攻守俱佳的蘇文儒，上季打出生涯年表現，相繼入選年度防守第1隊、年度第2隊，並榮膺年度進步獎得主。他今天在海神陷入連敗陰霾情況下挺身而出，不僅飆進6記三分球，還狂轟職業生涯新高31分，幫助海神搶下客場重要的1勝，同時終止近期6連敗。

蘇文儒賽後接受媒體聯訪時透露，這兩天訓練結束後，教練建議可以把出手速度拉快，幫助他找到有比較好的感覺；而他也在此役一開始感覺到手感不錯，在隊友、教練鼓勵下多出手，「上1場蠻多顆球偏差比較大，導致信心有點受影響，這場就有比較找回信心。」

擊敗本季尚未吞敗的雲豹，蘇文儒認為對團隊士氣幫助很大，因為從來沒有連敗這麼多場，今天對上龍頭球隊結果成功反彈回來，「對我們信心是很大提升。」

有趣的是，蘇文儒此役特別戴著雲豹當家後衛高錦瑋送的髮帶上陣。他笑說，兩人是很好的朋友，之前就有說同場較勁可以戴同個髮帶，「昨天剛好看到聯盟貼文就想說要戴。」如今打出生涯代表作，蘇文儒開玩笑補充，「小高應該之後不會再送我了。」

籃球 高雄全家海神 TPBL 台啤 高錦瑋
