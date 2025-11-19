EASL／關鍵時刻換上王柏智 國王總教頭認：滿大滿

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王教練洪志善。圖／EASL提供
新北國王今天進東超籃球聯賽（EASL）主場迎戰韓國代表昌原LG獵隼，成總教練「小胖」洪志善執教EASL處女秀；他第四節拉鋸時刻換上本土坦克王柏智，自評的「大膽」調度收到成效，王柏智不但防守扛住對方外援，還投進關鍵的底角三分球，成國王93：87奪勝的功臣之一。

第四節4分53秒王柏智上場時，國王以84：79領先，洪志善解釋每位球員都有功能性，很清楚「什麼時間用什麼樣的人」，當時洋將傑登身背4犯，另名洋將奧帝也說已經快沒力，王柏智平常上場時間雖不算多，但頂對手大洋將效果不錯，「滿大膽（調度），但相信他們能做到，才把他放在球場上。」

王柏智今天僅上場2分54秒，表現仍獲得「胖總」肯定，洪志善說：「柏智上場時間比較短，但幫洋將爭取到3分鐘休息，滿關鍵。」他也提到，球隊在EASL前3戰吞下2敗，想要晉級今天如同「退無可退」狀態，團隊從練球就互相提醒要努力奪勝，今天第三節雖一度落後8分，但球隊有扳回頹勢，第四節王柏智和呂政儒的接連外線也十分重要。

今天攻下國王本土最高13分、9助攻的李愷諺也說，大家都知道再輸球可能就無緣6強決賽，彼此都鼓勵要拿下比賽，替補也有關鍵表現，「（呂）政儒和柏智，平常上的比較少，今天上場做了球隊很重要的事情，幫助我們贏球。」

