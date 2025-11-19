EASL／「傳奇」淡淡的哀傷 桑尼笑回：想回敬但失敗

新北國王今天EASL賽事主場迎戰昌原LG獵隼，國王洋將桑尼和對手洋將馬雷（Assem Marei）是舊識，馬雷稱桑尼是「傳奇人物」，場上發生小插曲時兩人還不約而同笑場，雖是對手卻沒有太多火藥味。

國王今天在桑尼25分領軍下以93：87守護主場，攻下19分、16籃板的馬雷第二節一次救球，球卻砸到桑尼胯下；意外發生後桑尼倒地卻面露微笑，馬雷也忍不住摀嘴失笑。

今天攻下25分的桑尼，賽後主動提到這次「意外」，他開玩笑說：「抱歉我對比賽記憶不多，因為我被打到，肚子很痛。」他補充說，這次「淡淡的哀傷」是意外，自己和馬雷有私交，對手也是很棒的球員，能在東超聯賽對陣兩次是很有趣的經驗，開心國王都是獲勝一方。

桑尼還補充說，馬雷有為意外道歉，自己試圖要回敬馬雷，但沒成功。

來自埃及的馬雷形容桑尼是北非國家「傳奇」球員，是非常好的榜樣，但沒得到應有的尊重；桑尼聽到稱讚後回應「這是很長的故事」，他表示為巴勒斯坦效力時間長達16年，但國家隊成績不見起色，在此同時其他隊伍愈來愈進步，自己兩年前選擇不再效力國家隊，因年紀漸長無法兼顧國家隊和職業隊，但為巴勒斯坦付出仍是球員生涯很棒的一段經歷。