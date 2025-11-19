TPBL／布里茲克大三元、蘇文儒飆31分 海神賞雲豹開季首敗

6連勝的桃園台啤永豐雲豹與6連敗的高雄全家海神在今天交鋒，儘管兩隊近期狀態天差地遠，不過海神今天在新洋將布里茲克拿下28分、11籃板、12助攻大三元，以及蘇文儒攻下生涯新高31分領軍下，以112：90終止6連敗，也賞給雲豹開季首敗。

雲豹今年開季打出令人眼睛一亮的表現，靠著優異的團隊防守以及快速攻守轉換拉出一波6連勝，登上聯盟戰績龍頭寶座，反觀上季打進到冠軍賽的海神，卻在洋將戰力出現起伏，本土球員也遭遇傷病考驗的情況下，近期卻是苦吞6連敗，在戰績榜敬陪末座。

不過兩隊今天在桃園巨蛋交手，海神在新洋將、烏克蘭籍的布里茲克領軍下打出亮眼表現，來台首戰就面對攻城獅拿下18分、9籃板、5助攻的布里茲克，今天不僅再度繳出大三元的亮眼全能成績單，在進攻端更是完全活絡了海神攻勢，且全場還有3次精彩抄截演出，攻守一體的表現成為海神整場比賽一路壓制雲豹的關鍵。

且在布里茲克穿針引線下，海神今天其他球員也是火力全開，尤其是蘇文儒單場投進6記三分球拿下生涯新高的31分，也是聯盟本季首位單場得分突破30分的球員，搭配上施晉堯拿下13分，最終海神就在團隊送出32次助攻下，以22分差距賞給雲豹賽季首敗。

談到今天火燙的進攻手感，蘇文儒指說：「今天自己比較有信心，球隊整個輪轉做得比較好，空檔也來得比較好。出手選擇好，有信心，可以投進這些是大家的輪轉跟自己的信心。」

對於布里茲克加入後與團隊產生良好化學效應，蘇文儒也說：「他是一個很全面的球員，且蠻要求一些細節，他來到球隊提醒我們一些球員和洋將，且大方分享他的經驗，只要能專注細節，我們就會變得更好。」