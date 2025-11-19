快訊

EASL／林書緯缺陣桑尼救駕 國王賞昌原LG獵隼3連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王外援桑尼攻下23分，助隊擊敗昌原LG獵隼。圖／EASL提供
國王外援桑尼攻下23分，助隊擊敗昌原LG獵隼。圖／EASL提供

上季打進東超籃球聯賽（EASL）季軍的新北國王隊，今天主場迎戰韓國代表昌原LG獵隼，在林書緯未登錄下，上半場最多9分領先雖在第三節花光，不過洋將桑尼、傑登接連發揮，本土「飆風玫瑰」李愷諺也有兩位數得分，加上「男模」呂政儒和王柏智第四節貢獻關鍵三分彈，助隊以93：87打下EASL本季4場比賽的第2勝，昌原LG獵隼苦吞3連敗。

桑尼上季入選EASL最佳陣容，今天開賽包辦國王前8分，奧帝兩罰再飆進大號三分彈，助隊取得13：4領先，但接續3分鐘只有桑尼投進外線，讓昌原LG獵隼打出10：3的反撲氣勢，國王靠奧帝飆外線、傑登快攻得手，回到21：14領先，但連續失誤讓昌原LG獵隼再追到1分差，靠傑登投進打板三分球，才帶著24：22領先進入第二節。

國王首節前6次三分球出手都命中，直到李愷諺讀秒出手落空才打破完美外線命中率。首節國王得分都集中在洋將，桑尼4投俱中攻下11分，奧帝8分、傑登5分，本土沒人得分。

203公分的朴晶炫第二節開節不到4分鐘就領到第3犯，6分06秒埃及洋將馬雷（Assem Marei）打到傑登被升級違反運動精神犯規，5分31秒從界外把球丟回場內，正中桑尼胯下，兩位熟識的人都忍不住笑出聲。

林彥廷成第一位國王得分的本土球員，李愷諺高難度跳投也破網，加上奧帝投進壓哨球，讓國王半場打完維持47：43優勢。

桑尼在本季EASL前3戰有場均27分、9.3籃板表現，第三節又連拿5分，但昌原LG獵隼靠馬雷發揮52：52追平比分，許日寧投進三分球更助昌原LG獵隼首度超前；昌原LG獵隼接續又連飆2記三分彈，一度取得64：58領先，國王靠桑尼連拿6分帶出一波9：2攻勢要回領先，許日寧雖再飆外線，不過國王靠李愷諺讀秒階段「3分打」得手，三節打完回到72：71領先。

傑登第四節連飆兩記三分彈，李愷諺切入後再快攻得手，國王開節一波連拿10分攻勢讓領先回到兩位數；昌原LG獵隼回敬10：3攻勢下縮小差距，不過替補上陣的王柏智和呂政儒接連飆進底角三分球，士氣大振的國王穩住領先，最終就以93：87守護主場。

桑尼攻下全場最高25分，傑登和奧帝各22分和20分，李愷諺13分、9助攻；昌原LG獵隼以洋將艾瑞克（Micheal Eric）21分，馬雷19分、16籃板、7助攻。

籃球
×

