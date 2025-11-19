TPBL／三上悠亞班表敲定 本季首場夢想家應援秀12月27日登場
TPBL福爾摩沙夢想家隊日前宣布，與日本女神三上悠亞再度攜手合作，將於新賽季進行6場的主場應援，而今天三上悠亞的主場班表也正式曝光，預計將引發搶票熱潮。
夢想家今天在官方社群正式公布三上悠亞新賽季的主場應援班表，分別為今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27，將於主場台中洲際迷你但進行主場應援，而這6場比賽夢想家也將分別對上戰神、特攻、國王、雲豹、海神隊，僅有攻城獅隊無緣「躬逢其盛」。
