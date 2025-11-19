PLG／盧峻翔生涯第7度獲選單月MVP 再創聯盟新紀錄
PLG今天公布2025-26球季11月最有價值球員，由於本季10、11月各進行2場比賽，因此聯盟和各隊開會討論決定，將10、11月總計4場比賽一起統計選出11月最有價值球員，最終由桃園璞園領航猿隊盧峻翔生涯第7度獲選。
盧峻翔繳出場均18分、4.5助攻、3.5籃板、2抄截，幫助領航猿開季戰績2連勝穩居第一，也因此生涯第7次獲選單月最有價值球員再創聯盟新紀錄。
盧峻翔10月29日對上獵鷹隊的比賽，締造生涯第201次抄截，在抄截榜上超越曼尼高，成為PLG新科的歷史抄截王。
另外11月8日客場出戰馬尼拉電氣隊，盧峻翔攻下個人在EASL生涯第200 分，成為EASL第六位進入200分俱樂部的球員。
11月最有價值球員激烈競爭，盧峻翔18分及2抄截均為非外籍球員之冠，二分球及三分球命中率均為45%也是水準之上，在單月最有價值球員投票中，20張選票（包含2張球迷選票）拿到6張第1名的5分、以總分58分獲選。
