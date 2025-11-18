TPBL／普發一萬加碼一萬 雲豹變裝主題周送幸福

台啤永豐雲豹將於11月22日和23日在桃園巨蛋先後迎戰新北國王與新北中信特攻，球團宣布本周末推出「Leopards Drag Party 變裝派對」主題周，桃園巨蛋將化身最燦爛奪目的變裝派對秀，邀請球迷一同變裝入場，更有機會角逐萬元獎金，一起以創意應援、百怪造型與頑張熱情點燃週末的雲豹主場籃球夜。

本次「Leopards Drag Party 變裝派對」最大亮點之一，就是呼應全民討論的普發一萬議題，推出趣味滿分的「普發一萬雲豹跟進，幸福1+1」互動活動，球迷只要穿著各式變裝服飾或Cosplay裝扮進場，就有機會被場邊攝影機捕捉到你的華麗瞬間，凡成功登上主場大螢幕 CAM 的球迷皆自動獲得參賽資格，賽後球團將彙整參賽者於社群投票，該日賽事票數最高者即可抱走10000元獎金，實現普發一萬再「加碼一萬」的雙倍幸福，桃園巨蛋就是豹迷發揮創意的變裝舞台。

「浪LIVE電豹女」週末將以不同風格盛情亮相，女孩們將換上精心準備的變裝服飾，以最吸睛的方式與豹迷在環廊互動合照，邀請大家一起投入本週屬於豹迷的造型嘉年華；「傳奇隊長」徐賢淑，預計將在兩天賽事期間的空檔，為大家帶來魅力滿分的「賢淑秀」個人舞蹈表演，期盼透過「浪LIVE電豹女」的頑張熱情應援，不僅為主場賽事帶來耳目一新的視覺亮點，成為豹迷最期待的派對驚喜。

周六賽事也將延續本週三「豹吃海鮮」主題應援活動，雲豹只要投進三分球就送龍蝦，達到指定數字更加碼抽帝王蟹等豪華海鮮，且只要球隊在當天賽事贏球，持主場KKTIX門票前往河馬水產內用消費，即可兌換「波士頓龍蝦一隻」的每場限量10名優惠，可於賽後一個月內兌換，豹迷越熱情，海鮮越澎湃，週末一起變裝出席，攜手雲豹朝勝利頑張前進。

眾多豹迷熱烈迴響的「豹達桃園」里民入場優惠持續實施，開幕周受到季票球迷大力好評的「攜手豹青頑張登場」活動，本周也預計擴大開放讓更多球迷有機會參與，可與喜愛的豹青球員一同站上聚光燈前介紹出場，感受專屬球星的夢幻時刻。

台啤永豐雲豹本週兩檔主題「豹吃海鮮」、「Leopards Drag Party 變裝派對」賽事門票熱賣中，號召豹迷們在本週末走進桃園巨蛋，拿出最狂的造型、最熱情的頑張吶喊，與球隊一起豹得勝利，更多主場活動與商品販售資訊，敬請鎖定台啤永豐雲豹官方社群。