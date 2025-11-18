聽新聞
SBL／新賽季加強防弊 比賽期間擬禁用3C

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
SBL裕隆隊歷經因假球案差點「滅團」，重整後明年SBL新賽季將挑戰四連霸。圖／聯合報系資料照片
SBL裕隆隊歷經因假球案差點「滅團」，重整後明年SBL新賽季將挑戰四連霸。圖／聯合報系資料照片

超級籃球聯賽（ＳＢＬ）二○二三年爆發假球簽賭案，多名球員涉案後遭中華民國籃球協會註銷註冊球員身分，籃協所屬球隊及各聯盟日後不得錄用，籃協也提案在明年一月開打的ＳＢＬ新賽季禁用三Ｃ產品及電子設備，加強防弊。

去年成立的台灣職業籃球大聯盟（ＴＰＢＬ）就規定球隊席區所有人員嚴禁比賽期間使用電子設備，進行通信、攝影或觀看該場次轉播，若球團有特殊需求需使用相關電子產品，需提前與聯盟提出申請。

兩年前爆發假球簽賭案後，籃協已邀請國內三大籃球聯盟開會，統一懲處球員辦法，並在當時體育署和地檢署指導之下，要求各球隊加強法治教育。籃協副秘書長張承中昨天表示，新賽季ＳＢＬ已修訂球員區人員「比賽禁用三Ｃ產品及電子設備」，目前在報運動部程序中，最快在開季前公告。

國內兩大職籃ＴＰＢＬ和ＰＬＧ針對防賭都有相關規範，除聯盟規章都有明訂「球員不得涉及與球賽有關之賭博行為，亦不得以任何不正當之方式試圖影響比賽結果」，並與地檢署、法務部等單位密切聯繫。

涉案球員遭驅逐球場，據悉部分球員回到老家幫忙事業，已脫離籃球圈。裕隆球隊經理魏永泰也表示涉案球員「沒臉見我們」，早已斷絕聯繫。

因假球案差點「滅團」的裕隆隊，重整後連奪兩冠，明年ＳＢＬ新賽季將挑戰四連霸。

籃球 SBL 假球 簽賭 裕隆
×

