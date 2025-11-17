籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

兩年前SBL爆出假球簽賭案，多名裕隆隊前球員涉案，今天判決出爐，昔日MVP柯旻豪徒刑7年最重，拿下當年總冠軍賽MVP的斑霸徒刑5年2月、執行完畢後驅逐出境。裕隆籃球隊經理魏永泰表示和這些涉案球員斷絕聯絡，且這些球員「沒臉見我們」，不清楚這些球員現狀。

裕隆是我國籃壇老牌勁旅，產出過無數好手，但2023年爆出假球簽賭案，9名球員涉嫌賭博、詐騙及違反運動彩券發行條例遭到約談。中華籃球協會事發後召開紀律委員會，裕隆9名球員和T1聯盟的台啤永豐雲豹隊球員羅振峰都遭註銷註冊球員身分，籃協所屬球隊及各聯盟日後不得錄用，不准進入場館。

魏永泰表示，假球案後全面配合檢警調查，再沒和這些球員聯絡，「他們也沒臉見我們。」

據了解，曾有球員到南部發展，之後回到台北，部分球員回到老家幫忙家中事業，已和籃球圈無關。

差點「滅團」的裕隆重整，今年5月完成SBL三連霸，集團表示球隊深耕深耕台灣籃球運動多年，培育出許多優秀球員，球團持續塑造球隊文化與加強球隊管理，並透過教育訓練來要求新進及現役球員需具備更高的道德紀律，維護球隊的正面形象。這兩年，裕隆集團籃球隊也用成績展現對籃球體育精神，以及用紀律守護球隊的決心。