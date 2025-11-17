籃球／差點滅團重整 裕隆打掉重練建立新王朝

裕隆籃球隊2023年5月底奪下第20季SBL總冠軍，但同年10月爆出假球案，5月奪下冠軍賽MVP的外籍生斑霸、年度MVP柯旻豪等都涉案，險些「滅團」，不過球團在女籃選手出身的裕隆集團執行長嚴陳莉蓮支持下「打掉重練」，第21季SBL不但完成連霸，今年5月再締造3連霸，明年一月開打的SBL新賽季將繼續挑戰衛冕。

假球案今天早上判決出爐，柯旻豪徒刑7年最重，吳季穎徒刑2年、緩刑5年、支付公庫20萬元，邱忠博徒刑1年8月、緩刑4年，李其恩徒刑1年8月、緩刑4年，黃鉉閔徒刑4年9月，顏聞佐徒刑5年，斑霸徒刑5年2月、執行完畢後驅逐出境，陳品銓徒刑4年4月，周暐宸徒刑4年9月，吳祐任徒刑4年10月。

假球案罷發後，裕隆球團發出聲明「仍會一本初衷為培育台灣籃球年輕好手而貢獻，並會與籃協配合，共同加強球員的法治觀念及行為規範」。今天判決出爐，裕隆集團公關經理陳蔓嫻今天表示尊重司法判決，事件爆發後遵循檢調程序，集團和球團重新做內部調整，已經走出當年風暴，現在球團穩健經營，也更為謹慎。