籃球／防假球案再現 SBL擬禁用電子設備

超級籃球聯賽（SBL）2023年爆發假球簽賭案，多名SBL球員涉案，中華籃球協會已邀集3大聯盟開會作出相關規範，籃協今年另提案，最新一季SBL在球員區的人員禁用3C產品及電子設備，帶程序走完就會公告。

SBL假球簽賭案經近20個月審理，今天判決出爐，曾獲MVP的柯旻豪徒刑7年最重。

新一季SBL將於明年1月開打，中華籃協副秘書長張承中表示，籃協兩年前就邀請國內三大籃球聯盟開會，要求各支球隊需設專門負責防堵和假球事務的專職人員，並統一懲處球員辦法，並在當時體育署和地檢署指導之下，要求各球隊加強法治教育，絕對不能輕忽、懈怠，「也希望各隊教練、球員、隊職員們記取這個慘痛教訓，千萬不要碰賭。」

張承中提到，新賽季SBL已修訂球員區人員「比賽禁用3C產品及電子設備」，目前在報運動部的程序中，最快在開季前公告。

去年成立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL），聯盟規章內就有運動博弈相關規定，球隊席區所有人員嚴禁於比賽期間使用以下電子設備，進行通信、攝影或觀看該場次轉播，若球團有特殊需求需使用相關電子產品，需主動提前與聯盟提出申請。

TPBL代理秘書長王志群提到，聯盟成立後，與7支球隊都有和在地檢察官、地檢署聯繫，球員、聯盟裁判法治教育課程都有正常運作，「假球案，聯盟態度都是一樣，嚴懲不貸，也持續和球團、球員宣導。」

2020年成立的職籃PLG，內部除聯盟規章明訂「球員不得涉及與球賽有關之賭博行為，亦不得以任何不正當之方式試圖影響比賽結果」，同時要求各隊球員於開季前必須簽署球員行為準則才能完成註冊。

外部合作與法務部及刑事警察局保持長期密切聯繫，並且和運動產業Sports Radar 的Universal Fraud Detection System（UFDS）合作，運用科技協助監督PLG比賽於全球賭博狀況。