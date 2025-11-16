TPBL／毀掉克羅馬最後上籃 黃聰翰：要保護主場

台北台新戰神今天首節就落後桃園台啤永豐雲豹兩位數，一路落後下以102：112吞下主場敗仗，不過本土前鋒黃聰翰第四節最後1秒阻止雲豹洋將克羅馬的上籃，點燃球迷氣氛，他賽後解釋說：「不能讓他們那麼輕易上籃，要保護主場。」

戰神開賽就陷入1：10落後，全場幾乎都處於兩位數差距劣勢，第四節在黃聰翰外線破網、洋將齊曼加發揮下一度追到個位數，但反撲仍差一步。

戰神總教練許皓程認為，逆轉差一步的關鍵是要打得更有耐心，「球隊在變得成熟的階段，很多時刻有追上來的時候，投籃時機就很重要，如何在緊張的時候找投籃時機和投籃選擇，現在需要做調整的部分。」

最後讀秒階段雲豹握有8分領先，勝負已定下雙方通常不會再攻擊籃框，但雲豹洋將克羅馬還試圖上籃，黃聰翰衝上前毀掉克羅馬上籃，兩人雙雙倒地，引起一場驚呼。黃聰翰賽後透露被壓到脖子，明天可能會有「落枕」狀況，但不能讓對手輕易上籃，「要保護主場。」

許皓程強調，這是本季第一次主場周，之後也會有「背靠背」的賽程，球隊不能昨天打出一場好球，今天就失去專注力，尤其面對雲豹這種「聯盟最強球隊」，一定要有百分百付出，籃板也要全隊努力鞏固，避免像今天36：59大幅落後的狀態出現。